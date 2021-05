FPÖ – Ragger: „Tief bestürzt über Seilbahnunglück unweit des Lago Maggiore“

Wien (OTS) - Der Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Italien NAbg. Mag. Christian Ragger zeigt sich angesichts der Tragödie in unserem südlichen Nachbarland tief bestürzt. „Mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen dieses schrecklichen Seilbahnunglücks in der norditalienischen Region Piemont. Diesem entsetzlichen Unglück fielen 14 Menschen, darunter auch eine ganze Familie, zum Opfer. Ich trauere mit meinen Amtskollegen und wünsche dem italienischen Volk viel Kraft, dieses Unglück zu bewältigen“, so Ragger.

