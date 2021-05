ÖVP-Mandl: Kompetenzen bei Digitalisierung und KI für Arbeitsmarkt der Zukunft entscheidend

Konsequente Aus- und Weiterbildung für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt nötig / Herausforderungen begegnen, Chancen nützen

Brüssel (OTS) - "Um aus der Pandemie durchzustarten, müssen wir unsere volle Aufmerksamkeit auch auf die Chancen der nächsten Generation auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft richten. Zentral sind neue Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine neue unternehmerische Freiheit. Denn der künftige Arbeitsmarkt wird sich wesentlich von jenem unterscheiden, den wir vor der Pandemie und dem darauffolgenden Einbruch der Beschäftigung hatten", sagt Lukas Mandl, Arbeitsmarktsprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Anhörung zum Thema "Arbeitsmarkt und KI" der Ausschüsse für Arbeitsmarkt und "KI im digitalen Zeitalter": "Die rasant fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz verändern die Wirtschaft und damit den Arbeitsmarkt in beträchtlicher Weise. Wir müssen uns auf diesen Wandel vorbereiten, indem wir vor allem in Bildung investieren und neue Kompetenzen entwickeln. Digitalisierung, KI und die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft im Sinne des Klimaschutzes und Grüne Berufe bergen große Herausforderungen, aber auch enorme Chancen, wenn wir es richtig angehen."

"Wir müssen herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir die neuen Aus- und Weiterbildungsprogramme ausrichten, wie wir sie so breit und leistbar wie möglich zugänglich machen und wie wir sie gegebenenfalls anpassen können, um jungen Menschen und weiteren Zielgruppen das beste Rüstzeug für den Arbeitsmarkt nach der Pandemie und in der Zukunft mitgeben können. Dafür brauchen wir einen Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und einen ständigen Austausch in Echtzeit in einer immer schnelleren Welt. Mit der heutigen Debatte gehen wir einen ersten Schritt in diese richtige Richtung", schließt Mandl. (Schluss)

