Auf eine gute Nachbarschaft: Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr lädt Wienerinnen und Wiener zum Nachbarschaftstag ein

Wien (OTS) - Beim diesjährigen Nachbarschaftstag am Freitag, den 28. Mai 2021 können sich Wienerinnen und Wiener bei über 40 Aktionen in ihrer Nachbarschaft beteiligen. Unter dem diesjährigen Motto „Die Nachbarschaft erblüht“ gibt es zahlreiche Aktionen wie Pflanzentauschbörsen oder das Verteilen von Blumensamen-Sackerl für mehr Grün und Farbe in der Nachbarschaft. Koordiniert wird das Ganze vom Wiener Hilfswerk.

„Ich lade alle Wienerinnen und Wiener herzlich dazu ein, beim Nachbarschaftstag mitzumachen! Es ist ein tolles Projekt, um ein gutes und respektvolles Miteinander zu fördern und seine Nachbarschaft besser kennenzulernen. Es ist wichtig, der wachsenden Isolation und Anonymität, welche durch die Pandemie verstärkt wurde, mit solchen Aktionen entgegenzuwirken. So können wir gemeinsam ein schönes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt in der Großstadt setzen!“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Schon seit 2008 wird in Wien der Nachbarschaftstag gefeiert. Dieses Jahr beteiligen sich über 30 Organisationen und Initiativen und laden in ganz Wien zu vielfältigen Aktivitäten in der Nachbarschaft ein. Auch die Abteilung für Integration und Diversität der Stadt Wien ist dabei: Unter dem Motto „So duften die Kulturen“ wird in Favoriten gemeinsam im Kräutergarten gegartelt.

Ursula Struppe, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien: „In einer Stadt wie Wien, in der Menschen aus 181 Nationen leben, ist auch die unmittelbare Nachbarschaft vielfältig. Der diesjährige Nachbarschaftstag bietet mit zahlreichen kontaktlosen Aktionen den Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit in vorsichtigen Schritten wieder offen auf die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung zuzugehen und die Nachbarschaft wieder in ihrer Vielfalt neu erblühen zu lassen“.

Auch die Wiener Jugendzentren errichten Pflückzäune mit schönen Botschaften, Sprüchen und Spielmaterial anlässlich des Nachbarschaftstags. In der Bücherei Margareten gibt es außerdem ein Urban Gardening Projekt zu entdecken.

Alle Aktivitäten sowie die Blumensamen-Sackerl-Map finden Sie unter http://www.nachbarschaftstag.at/

