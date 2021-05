#systemrelevant: Wir sind relevant für’s Bildungssystem!

Schülerunion zeigt Relevanz von Vertretung der Schülerinnen und Schüler für Weiterentwicklung von Bildungssystem auf.

Wien (OTS) - Das österreichische Schulsystem und die gesetzlich gewählte, überschulische Vertretung der Schülerinnen und Schüler ist in dieser Form nur in Österreich zu finden. Dadurch entstehen Möglichkeiten und Chancen, um das Bildungssystem zu verbessern und die Meinung der Schülerinnen und Schüler aktiv einzubringen. Dieses Mitspracherecht – in bildungspolitischen Angelegenheiten – und das Angebot der Zusammenarbeit mit dem Ministerium wird bereits und muss auch in den nächsten Jahren stark genutzt werden!

Mit der Kampagne #systemrelevant - relevant für’s Bildungssystem will die Schülerunion aufzeigen, wie wichtig die überschulische Vertretung für die Weiterentwicklung des Bildungssystems ist. Aber vor allem auch was mit Durchhaltevermögen und Dranbleiben bereits alles erreicht wurde und warum die Aufrechterhaltung in den nächsten Jahren notwendig ist.

Für Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek ist klar: „Wir, die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler, beweisen schon seit Jahren wie wichtig eine starke Vertretung ist und wie viel dadurch erreicht werden kann. Begonnen bei der Umsetzung der Herbstferien, über Ethikunterricht bis hin zu den Erleichterungen bei der Matura. Aus diesem Grund sagen wir: Wir sind systemrelevant – relevant für’s Bildungssystem. Das bedeutet allerdings nicht, dass die ganze Arbeit schon getan ist. Es ist auch weiterhin Veränderung und Weiterentwicklung notwendig, weswegen es essentiell ist, jetzt genauso wie in den letzten Jahren weiterzumachen und dranzubleiben, unsere Schulen in das 21. Jahrhundert zu bringen.“

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion sieht die überschulische Vertretung als – für das Bildungssystem – systemrelevant an: „Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass unsere Ideen, Vorschläge und Lösungsansätze systemrelevant für die Schülerinnen und Schüler sind. Gerade jetzt während der Pandemie hat sich gezeigt wie gut professionelles Arbeiten, wie es unsere Funktionärinnen und Funktionäre tagtäglich machen, wirkt und wie viel dadurch erreicht werden kann. Das bestärkt und motiviert uns. Deswegen sind wir voller Tatendrang dies auch beizubehalten. Aus diesem Grund stellen wir auch für die kommende Wahl zur Landesschülervertretung in allen Bundesländern und zur Zentrallehranstaltenschülervertretung Kandidatinnen- und Kandidatenteams. Damit wollen wir sicherstellen, dass auch weiterhin Veränderung und Weiterentwicklung passiert und die Schülerinnen und Schüler Österreichs bestmöglich vertreten werden.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler-und Schülerinnenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Radman

Pressesprecherin Schülerunion

presse @ schuelerunion.at

+43 660 50 74 626