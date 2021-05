Bürgermeister Ludwig dankt Handels-Angestellten für Einsatz während Covid-Pandemie

Stadtchef bei Eröffnung von Spar-Flagship-Markt am Ring; Spar-Gruppe ist eine der größten privaten Arbeitgeber und Lehrbetrieb in Wien; Supermarkt setzt auf regionale Produkte

Wien (OTS/RK) - In der Wiener City gibt es eine neue Möglichkeit, hochwertige, regionale Produkte aus Wiens Stadt-Landwirtschaft zu kaufen. Die Handelskette Spar hat ihren neuen Flagship-Markt im ehemaligen CA-Gebäude am Schottentor eröffnet. Bürgermeister Michael Ludwig war heute, Dienstagmittag bei der Eröffnung des neuen Nahversorgers in der denkmalgeschützten Kassenhalle dabei.

Bürgermeister Ludwig bedankte sich bei den vielen tausend Handelsangestellten: Egal ob im Lockdown oder während der Covid-Schutzmaßnahmen hätten die Handels-Bediensteten von Spar und den anderen Lebensmittel-Händlern ihren Dienst versehen und so die Nahversorgung in Wien gesichert.

Wo früher Wertpapiere gehandelt wurden, wandert heute die Wurstsemmel über die Theke; in den Regalen der neuen Interspar-Filiale finden sich außerdem viele regionale Produkte der Wiener Landwirtschaft. Ludwig wünschte dem Handelsbetrieb im neuen Haus beim „Wechsel von der Finanzwirtschaft in die Realwirtschaft“ viel Erfolg. Als „Botschafter der Wiener Stadt-Landwirtschaft“ freute sich Stadtchef Ludwig besonders über das Bekenntnis von Spar zu regionalen Wiener Produkten. Außerdem sei die Spar-Gruppe einer der größten privaten Arbeitgeber Wiens mit mehr als 6.000 MitarbeiterInnen sowie ein bedeutender Lehrbetrieb, der 380 jungen Wienerinnen und Wienern mit einer qualitativ guten Ausbildung einen erfolgreichen Start in das Berufsleben ermögliche, so Ludwig.

