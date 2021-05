GÖD: Bundestag der Justizwachegewerkschaft

Albin Simma erneut zum Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am 12. Mai 2021 fand via Videokonferenz der 18. Bundestag der Justizwachegewerkschaft statt. Dabei wurde Albin Simma (FCG) in geheimer Abstimmung erneut zum Vorsitzenden für die nächsten fünf Jahre gewählt. Ebenso in seiner Funktion bestätigt wurde sein Stellvertreter Christian Kircher (FSG).

Eines der wichtigsten Anliegen für die Justizwachegewerkschaft ist die Anerkennung der Schwerarbeiterregelung. Simma: „Seit mittlerweile über 15 Jahren argumentieren und „kämpfen“ wir um diese für die Kolleginnen und Kollegen notwendige Anerkennung. Alle Parteien sind und waren sich einig, dass dieses Ansinnen unbedingt notwendig ist und es gibt bereits befürwortende Beschlüsse im Nationalrat. Im Jahr 2019 mussten von 100 Kolleginnen und Kollegen, die in den Ruhestand gingen, 58 vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter gehen und somit empfindliche Abschläge in Kauf nehmen. Wir fordern den Gesetzgeber auf, der Berufsgruppe Justizwache aufgrund der enormen psychischen Belastungen die Schwerarbeiterregelung zuzugestehen. Immer mehr psychisch kranke, enorm gewaltbereite Insassen, belasten und gefährden unsere im Dienste für die Republik Österreich tätigen Kolleginnen und Kollegen auf das Massivste!“. Ebenso empört zeigt sich der Vorsitzende der Justizwache Personalvertretung, Norbert Dürnberger: „Es kann nicht sein, dass seit Jahren eine Lösung versprochen wird und letztendlich, bei exorbitant steigender Anzahl von geistig abnormen Insassen, uns die Politik immer wieder im Stich lässt“.

Die Justizwachegewerkschaft wird am 9. Juni 2021 bei ihrer ersten Sitzung des neugewählten Gremiums über gewerkschaftliche Maßnahmen beraten und entsprechende Beschlüsse verabschieden.

Rückfragen & Kontakt:

Albin Simma

Vorsitzender Justizwachegewerkschaft

+43 676 317 0051

albin.simma @ my.goed.at