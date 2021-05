Raiffeisen ImmoDay digital: Erfolgreicher Start in die digitale Messewelt

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Vergangenen Donnerstag fand der erste Raiffeisen ImmoDay digital statt – die erste digitale Immobilienmesse der Raiffeisen-Gruppe.

Der Raiffeisen Immoday digital erzielte auf Social Media eine Reichweite von rund 160.000 Personen. Knapp 300 Besucher nutzten die Möglichkeit, sich einen Nachmittag lang bei virtuellen Messeständen über aktuelle sowie künftige Bauprojekte namhafter Aussteller zu informieren, sowie sich direkt per Text- oder Video-Chat zu ihrer Wunschimmobilie beraten zu lassen. Das Angebot konzentrierte sich auf Immobilien in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und Oberösterreich und richtete sich an Anleger ebenso wie Eigennutzer.

Hohes User Engagement bei Expertentalks

Besonders gut wurde das digitale Vortragsangebot genutzt. Im Rahmen des ImmoDays gab es vier Live-Expertentalks zu nützlichem Know-How aus der Immobilienbranche. Von der Anlageberatung zu Vorsorgewohnungen, über Tipps zur Wohnbaufinanzierung bis zu Informationen zum Immobilienmarkt in Ostösterreich. Die Vorträge wurden mittels Live Stream übertragen. Jeder Vortrag verzeichnete im Durchschnitt knapp 120 Teilnehmer.

„Wir freuen uns besonders, dass unser Vortragsangebot so viele Zuseher hatte und die User die Expertentalks aktiv genutzt haben, um all ihre Fragen zu stellen und mit den Experten via Chat zu diskutieren. Das ist sicherlich ein Service-Angebot, das wir bei weiteren digitalen Veranstaltungen ausbauen werden“, freut sich Mag. Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung.

Alle Vorträge des Raiffeisen ImmoDay digital finden Sie unter diesem Link zum Nachhören: https://www.youtube.com/channel/UC8ffcDhdb0-V7uiC4_XO3Vg

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anita Köninger

Leitung Marketing & PR

Raiffeisen Immobilien NÖ Wien Burgenland

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

Tel. +43-(0)517 517-33

anita.koeninger @ riv.at

www.raiffeisen-immobilien.at



Prok. Mag. Julia Denk

Leitung Vertrieb

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000-2992

denk @ rvw.at

http://www.rvw.at