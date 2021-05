AVISO Pressekonferenz der AK Niederösterreich

"Verkehrsstudie der AK Niederösterreich: So kommen alle Menschen im Land zu einer guten Verkehrsanbindung“

St. Pölten (OTS) - Die Arbeiterkammer Niederösterreich stellt in einer Pressekonferenz eine aktuelle und umfangreiche Studie zur Zukunft des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich vor. In Kooperation mit ExpertInnen der TU Wien wurden für alle Regionen Niederösterreichs konkrete Umsetzungsschritte erarbeitet, um den öffentlichen Verkehr langfristig auszubauen. Details dazu präsentieren wir Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz am 28. Mai 2021.



Pressekonferenz Arbeiterkammer Niederösterreich: "Verkehrsstudie der AK Niederösterreich: So kommen alle Menschen im Land zu einer guten Verkehrsanbindung“



Wann: Freitag, 28. Mai, 10 Uhr



Wo: ArbeitnehmerInnen-Zentrum, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten



Mit:



Markus Wieser - Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender



DI Tadej Brezina, Senior Scientist TU Wien, Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

BSC Manuel Hammel Projekt-Assistent TU Wien, Verkehrsplanung und Verkehrstechnik



Die Pressekonferenz findet unter strenger Einhaltung aller COVID-19-bedingten Schutzmaßnahmen statt. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 27. 5. 2021, 12 Uhr, erforderlich unter gerd.millmann @ aknoe.at oder telefonisch unter 066488172459.

Außerdem besteht für alle Medienvertreter die Möglichkeit, freiwillig ab 9.00 Uhr direkt im Foyer des ArbeitnehmerInnenzentrums einen kostenlosen Corona-Antigen-Schnelltest vornehmen zu lassen.





Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten