KORREKTUR zu OTS0021 von heute: Aviso zur Online-Pressekonferenz

"Akkreditierung Masterstudiengang Industrial Power Electronics" an der FH Kärnten

ACHTUNG: Die Pressekonferenz findet am 27.05.2021, 11:00 - 11:45 Uhr statt. NICHT am 25.05.2021.

Im Wintersemester 2021/22 startet die FH Kärnten im Bereich Engineering & IT den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Industrial Power Electronics“. Die zunehmende Digitalisierung verlangt nach gut ausgebildeten Fachkräften in der Elektronik und Mikroelektronik mit Schwerpunkt Leistungselektronik. In Abstimmung mit Unternehmen und Institutionen wie Infineon Technologies Austria, Industriellenvereinigung, KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, dem KAI Kompetenzzentrum Automobil- und Industrieelektronik sowie den Silicon Austria Labs entwickelt, soll Studierenden in diesem englischsprachigen Masterstudiengang theoretisches und praktisches Verständnis von leistungselektronischen Komponenten und Systemen vermittelt werden.

Industrielle Leistungselektronik an der FH Kärnten ab Herbst 2021

Insgesamt 16 Studienplätze werden im Wintersemester 2021/22 im Masterstudiengang "Industrial Power Electronics" zur Verfügung stehen und Studierenden eine vertiefende Ausbildung im Bereich leistungselektronischer Schaltungen und Systeme in englischer Sprache bieten.



Wir bitten um Vormerkung des Pressetermins zur Präsentation:

„Akkreditierung Masterstudiengang Industrial Power Electronics".



Gesprächspartner bei der Pressekonferenz:

• Peter Kaiser – Landeshauptmann Kärnten

• Günther Albel – Bürgermeister Stadt Villach

• Peter Granig – Rektor FH Kärnten

• Michael Glavanovics – Leitung Masterstudiengang Industrial Power Electronics FH Kärnten

• Claudia Mischensky – Geschäftsführerin Industriellenvereinigung Kärnten

• Sabine Herlitschka – Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria

• Rudolf Krall – Head of Research Division Power Electronics, Silicon Austria Labs



Online-Pressekonferenz via Zoom – Link zur Teilnahme: www.youtube.com/watch?v=vDJy9eFO-VI

Datum: 27.05.2021, 11:00 - 11:45 Uhr

Ort: Kärnten, Österreich

Url: http://www.youtube.com/watch?v=vDJy9eFO-VI

