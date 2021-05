WKÖ-Handelssprecher Trefelik: 20 Quadratmeter-Regelung im Handel auf 10 Quadratmeter pro Kunde reduzieren

10 Quadratmeter pro Kunde würde Kundenfrequenz erhöhen, ohne Sicherheit zu gefährden

Wien (OTS) - „Bundesminister Mückstein hat angekündigt, den Mindestabstand in der Gastronomie von zwei auf einen Meter zu reduzieren. Wenn Erleichterungen für die Gastronomie kommen, muss es selbstverständlich auch eine Verbesserung für den Handel geben“, fordert Rainer Trefelik, Obmann der Bundesparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der Branchensprecher tritt dafür ein, dass in einem ersten Schritt die 20 Quadratmeter, die derzeit pro Kunde zur Verfügung stehen müssen, auf 10 Quadratmeter abgesenkt werden.

„Wie aktuelle Studien zeigen, hat es in der Vergangenheit keine Cluster und keine Infektionen im Handel gegeben. Daher wäre eine Erleichterung die logische Folge“, fordert Trefelik. Besonders für kleine Läden ist dieser Schritt dringend notwendig, um Kundenfrequenz und Umsatz in Richtung Normalität zu bringen. (PWK255/NIS)

