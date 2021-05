Mandelbaum als Zeichen der Freundschaft zwischen Israel und Wien

Wien (OTS/RK) - So wie die Wurzeln eines Baums immer tiefer werden, wächst auch die Freundschaft zwischen dem Staat Israel und der Stadt Wien immer stärker. Das ist die Botschaft des frisch gepflanzten Mandelbaums im Rathauspark, den Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der israelische Botschafter in Wien, Mordechai Rodgold, heute Dienstag besucht haben. Der Mandelbaum steht in Israel als Symbol der Freundschaft, die Wiener Pflanze trägt eine deutsch-englisch-hebräische Zusatztafel mit der Botschaft der Verbundenheit.

„Als weltoffene Stadt tragen wir gleichzeitig eine große Verantwortung aus unserer Geschichte. Die jüdische Kultur ist ein wichtiger Bestandteil Wiens und die jüdische Gemeinde ist ein wichtiger und fixer Bestandteil von Wien“, sagte Bürgermeister Ludwig. Auch Botschafter Rodgold unterstrich die guten Beziehungen der Stadt Wien mit Israel: „Der Mandelbaum und seine Früchte werden bereits in der Bibel, im Buch Genesis (43,11) erwähnt. Er ist in Israel der erste Baum, der schon am Ende des Winters blüht, und den Frühling ankündigt. Dieser Baum ist somit ein passendes Symbol für die blühende Freundschaft zwischen Wien und Israel, die so gut gedeihen soll wie dieser Baum“, so Rodgold.

