VISU SUMMIT

Neue Veranstaltung für die virtuelle Inszenierung von Produkten (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Das Event rund um das Thema Visualisierung macht Produkte und Lösungen für den digitalen Raum erlebbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Angebot auch im digitalen Raum optimal zu inszenieren. Die Premiere am 21. und 22. Juli ist der Auftakt einer Eventreihe aus virtueller Expo, Vorträgen, Diskussionsrunden und Webinaren - auch regionale physische Termine sind geplant. Veranstalter ist die HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH Karlsruhe.

Startschuss für eine Eventreihe, die Unternehmen aller Größen und Branchen fit für Vertrieb und Kommunikation im Online-Raum macht: Am 21. und 22. Juli findet der erste VISU Summit statt, bei dem die Visualisierung von Produkten in digitalen Marketing-Kanälen im Mittelpunkt steht.

Erklärungsbedürftige Produkte, komplexe Lösungen oder Maschinen werden online nicht auf Basis einfacher Erklärvideos oder Produktbeschreibungen gekauft. Vielmehr brauchen Unternehmen ganzheitliche und hochwertige Konzepte, um ihr Angebot auch im digitalen Raum optimal zu inszenieren. Für Unternehmen und Industrien eine große Herausforderung - denn die Corona-Pandemie als Digitalisierungs-Turbo hat viele in ihrem Transformations-Tempo schlichtweg überholt. Es fehlt - vor allem kleinen und mittleren Unternehmen - an Wissen über die Möglichkeiten innovativer Tools, Techniken und Konzepte für die visuelle Darstellung in Online-Kanälen.

Auf der VISU erfahren Marketing- und Vertriebsverantwortliche an zwei Tagen, mit welchen Technologien das gelingt - und wie sie ihre Produkte digital überzeugend präsentieren. Mixed Reality-Anbieter, Marketingagenturen, Visualisierungsprofis und Digitalexperten zeigen Visualisierungstechniken wie 3D-, Augmented- und Virtual Reality, virtuelle Showrooms, 360 Grad-Videoproduktionen und virtuelle Präsentationen auf digitalen Events und Messen. Am Beispiel erfolgreicher Cases erfahren Teilnehmende, wie man digital visualisierte Produkte in das Online-Marketing integriert.

"Experten gehen davon aus, dass der Einsatz von immersiven Technologien in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Durchbruch erleben und für die breite Masse zugänglich wird", sagt Christoph Hinte, Geschäftsführer der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH. "Diese Entwicklung greift die VISU in zeitgemäßen und entwicklungsfähigen Formaten auf und trägt dazu bei, diesen Zukunftsmarkt zu entwickeln. Die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes in nationalen und internationalen Märkten wird auch in diesem Anwendungsbereich entschieden."

Mit der Premiere am 21. und 22. Juli fällt der Startschuss einer Eventreihe mit Vorträgen, Pitches und Diskussionsrunden, Webinaren und digitaler Expo. Weitere digitale, aber auch erste regionale physische Formate, sind geplant. Über die digitale Veranstaltungsplattform des Karlsruher Messe- und Kongressveranstalters HINTE können alle Interessierten live dabei sein, sich informieren, interagieren und netzwerken.

Zum Start erwartet der Veranstalter etwa 1.000 Besucher:innen aus Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung im deutschsprachigen Raum.

VISU SUMMIT DIGITAL

DATUM: 21. - 22.07.2021

TEILNAHME: Digital/Live

Über den VISU SUMMIT

Der VISU Summit stellt die Visualisierung und virtuelle Inszenierung von Produkten und Lösungen in Online-Kanälen für Sales- und Marketing-Aktivitäten in den Fokus. Veranstalter ist die HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH Karlsruhe - im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digital-Events. Zur Realisierung dieser Digitalveranstaltung wird die Plattform des Karlsruher Digital-Start-Ups Liveline Connect genutzt.

Rückfragen & Kontakt:

VERANSTALTER

HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH Karlsruhe

SELINA NICKO

PROJEKTLEITUNG

snicko @ hinte-messe.de

www.hinte-messe.de