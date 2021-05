Ein Job bei den Regionalmedien Austria: Arbeiten in der Region, Chance für Quereinsteiger, Zusammenhalt.

Ortschecker, Quereinsteigerin, einzigartig und Teamplayerin – unter diesen Schlagworten kommunizieren wir in der aktuellen Kampagne wesentliche Aspekte eines Jobs in unseren Unternehmen Judith González, HR-Leiterin bei Regionalmedien Austria 1/4

Gerade die Herausforderungen des letzten Jahres haben gezeigt, wie groß der Zusammenhalt im Unternehmen ist und wie sehr die Verankerung in den Regionen unser Arbeiten bestimmt. Mit dem Angebot der internen RMA Akademie fördern wir Weiterbildung auf beruflicher wie persönlicher Ebene und ermöglichen zudem auch Quereinsteigern den Eintritt in die spannende Medienbranche. Judith González, HR-Leiterin bei Regionalmedien Austria 2/4

Es geht uns um Authentizität in der Kommunikation – die eigenen Mitarbeiter können am besten verkörpern, wie es ist, bei uns zu arbeiten Kerstin Traschler, Marketingleiterin bei Regionalmedien Austria 3/4

Bei den Regionalmedien Austria sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unabhängig vom jeweiligen Jobprofil – aufgefordert, die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Somit war es für uns logische Konsequenz, mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen für die RMA als heimischer Arbeitgeber zu werben. Kerstin Traschler, Marketingleiterin bei Regionalmedien Austria 4/4

Wien (OTS) - Mit der aktuellen Personalmarketing-Kampagne setzen die Regionalmedien Austria (RMA) ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Kommunikation und zeigen, welche Faktoren einen Job bei den RMA so besonders machen.

„ Ortschecker, Quereinsteigerin, einzigartig und Teamplayerin – unter diesen Schlagworten kommunizieren wir in der aktuellen Kampagne wesentliche Aspekte eines Jobs in unseren Unternehmen ”, erläutert HR-Leiterin Judith González den inhaltlichen Zugang. „ Gerade die Herausforderungen des letzten Jahres haben gezeigt, wie groß der Zusammenhalt im Unternehmen ist und wie sehr die Verankerung in den Regionen unser Arbeiten bestimmt. Mit dem Angebot der internen RMA Akademie fördern wir Weiterbildung auf beruflicher wie persönlicher Ebene und ermöglichen zudem auch Quereinsteigern den Eintritt in die spannende Medienbranche. ”

„ Es geht uns um Authentizität in der Kommunikation – die eigenen Mitarbeiter können am besten verkörpern, wie es ist, bei uns zu arbeiten ”, sagt RMA-Marketingleiterin Kerstin Traschler zur aktuellen Personalmarketing-Kampagne. „ Bei den Regionalmedien Austria sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unabhängig vom jeweiligen Jobprofil – aufgefordert, die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Somit war es für uns logische Konsequenz, mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen für die RMA als heimischer Arbeitgeber zu werben. ”

Ein gutes Bild der häufigsten Berufsbilder bei den RMA erhalten Interessierte auch in den Employer Branding Videos auf der Website.

Die Personalmarketing-Kampagne der Regionalmedien Austria wurde inhouse entwickelt und ist ab sofort Print, Digital und auf Social Media zu sehen. Mehr Informationen zu den RMA als Arbeitgeber unter regionalmedien.at/karriere

Weiterführende Links:

Regionalmedien Austria AG: regionalmedien.at/karriere | meinbezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

Regionalmedien Austria AG

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

regionalmedien.at