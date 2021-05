AVISO: Spatenstich Schulneubau in der Langobardenstraße

Mit Vizebürgermeister Wiederkehr, Bezirksvorsteher Nevrivy, Bildungsdirektor Himmer, Abteilungsleiterin Trattnig und Wien Holding-Geschäftsführerin Oblak

Wien (OTS) - Zeitgemäße, flexible Bildungsbauten sind eine der Voraussetzungen für eine pädagogisch wertvolle Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in Wien. Im Rahmen einer großen Schulbau- und Sanierungsoffensive schafft die Stadt seit mehreren Jahren neue Bildungsinfrastruktur in der ganzen Stadt. Nun wurde der Bau einer neuen ganztägig geführten Volks- und Mittelschule in der Langobardenstraße 135 in der Donaustadt gestartet. Zum Spatenstich informieren Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Abteilungsleiterin Andrea Trattnig und Wien Holding-Geschäftsführerin Siegrid Oblak zum aktuellen Status des Projekts.

Datum: Mittwoch, 26.5.21, 09:30 Uhr

Ort: Langobardenstraße 139, 1220 Wien

Die MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen!

