Basketball: 3x3 Olympic Qualifier 2021 live in ORF SPORT + und ORF 1

Täglich live von 26. bis 30. Mai

Wien (OTS) - Von 26. bis 30. Mai 2021 richtet die gesamte Basketball-Welt ihren Blick auf Graz! Beim FIBA 3x3 Olympic Qualifier geht es für die besten Herren- und Damen-Nationalteams der Welt um insgesamt sechs Tickets für die Olympische Premiere der Basketball-Variante 3x3 in Tokio. Im „Thunderdome“, direkt vor dem Rathaus der steirischen Landeshauptstadt, greifen 40 Teams aus 36 Nationen nach dem Olymp.

Österreich ist als Gastgeber mit beiden Teams gesetzt – und hat damit die Chance, sich erstmals seit mehr als 20 Jahren für ein olympisches Mannschaftssport-Turnier zu qualifizieren. Bei den Damen kämpfen Anja Fuchs-Robetin, Sarah Sagerer, Camilla Neumann und Rebekka Kalaydjiev um die Olympiaqualifikation für die Sommerspiele in Tokio. Im Herrenteam laufen Fabricio Vay, Matthias Linortner, Filip Krämer und Local-Hero Momo Lanegger auf. Seit zehn Monaten bereiten sich die Teams bereits vor, haben bei internationalen Turnieren Furore gemacht und werden mittlerweile von manchen Experten zu den Geheimfavoriten gezählt.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Mittwoch, 26. Mai, 13.00 Uhr, 17.00 Uhr, OSP (mit Damen Taiwan – Österreich und Österreich – Schweiz)

Mittwoch, 26. Mai, 17.15 Uhr, ORF 1: Damen Taiwan – Österreich Donnerstag, 27. Mai, 13.00 Uhr, 17.00 Uhr, 19.45 Uhr, 20.15 Uhr, OSP (von 16.25 bis 22.00 Uhr live in der ORF-TVthek, mit Herren Lettland – Österreich und Kroatien – Österreich)

Donnerstag, 27. Mai, 17.15 Uhr, ORF 1: Herren Lettland – Österreich Freitag, 28. Mai, 13.00 Uhr, 17.00 Uhr, 20.15 Uhr, OSP (mit Damen Österreich – Italien und Spanien – Österreich)

Samstag, 29. Mai, 19.00 Uhr, 20.15 Uhr, OSP (von 13.00 bis 22.00 Uhr live in der ORF-TVthek, mit Herren Österreich – Niederlande und Österreich – Kanada)

Sonntag, 30. Mai, 19.45 Uhr (zeitversetzt), 20.15 Uhr, OSP (von 12.40 bis 19.20 Uhr live in der ORF-TVthek, mit Viertelfinale, Semifinale, Finale)

(Stand vom 21. Juni, kurzfristige Änderungen möglich)

Kommentator ist Andreas Barth, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Stefan Grassegger. Moderator in ORF SPORT + ist Andreas Onea, Moderatorin in ORF 1 ist Fanny Stapf.

