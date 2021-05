92. Ausgabe des „Theaterführers Weinviertel“

18 regionale Produktionen von Ende Mai bis Ende August

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem „Theaterführer Weinviertel“ bietet die Kulturvernetzung NÖ in Kooperation mit dem Theaterverband ATiNÖ den Theatergruppen in der Region vier Mal pro Jahr eine unentgeltliche Gelegenheit, um noch mehr Publikum auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Nachdem jetzt endlich wieder die Bühnen des Landes mit Leben erfüllt werden können, präsentiert nun die 92. Ausgabe des „Theaterführer Weinviertel“ einen Überblick über insgesamt 18 Produktionen regionaler Theatergruppen von 28. Mai bis 28. August und erweist sich damit einmal mehr als wertvoller Wegweiser durch das vielfältige Angebot für kleine und große Theaterfans:

So garantiert die Komödie „Adieu, Herr Minister“ der Theatergruppe Kronberg ab 5. Juni amüsante Stunden mit zwiespältigen Figuren, prekären Irrungen und unerwarteten Wendungen. Eine bunte Musical-Revue mit fünf Nonnen voll lebhafter Musik, Komik und Herz verspricht „Non(n)sens“ der Kellergassen Compagnie ab 5. August in Absdorf. Ein weiteres Bühnenschmankerl ist das Live-Hörspiel „Der Streik der Diebe“, in dem die Theatergruppe Jedenspeigen ab 7. August im Schloßhof zeigt, was passiert, wenn sich Diebe zu einem Streik entschließen, und welche große Herausforderungen das für die bürgerliche Gesellschaft nach sich zieht.

Der „Theaterführer Weinviertel“ steht unter www.kulturvernetzung.at als Download zur Verfügung und kann kostenlos direkt bei der Kulturvernetzung NÖ unter 02572/20250 bzw. e-mail weinviertel @ kulturvernetzung.at angefordert werden. Nähere Informationen bei der Kulturvernetzung Niederösterreich / Büro Weinviertel unter 02572/20250-513, Astrid Jony, e-mail astrid.jony @ kulturvernetzung.at und www.kulturvernetzung.at.

