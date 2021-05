ORF III am Mittwoch: „MERYNS sprechzimmer: Long Covid – Rätsel um die Spätfolgen“, „treffpunkt medizin: Die Welt der Seuchen“

Außerdem: Kärnten-Themenabend u. a. mit „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben im Maltatal“, „Wiener Vorlesungen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information befasst sich am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, in den ORF-III-Gesundheitsformaten ab 22.25 Uhr u. a. mit den „Rätseln um die Spätfolgen“ der Corona-Erkrankung, die unter dem Begriff „Long Covid“ zusammengefasst werden. Davor sind die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben im Maltatal“ und ein „Land der Berge“-Doppel über Kärntens Almen zu sehen. Abschließend lädt „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk die Extremismusforscherin Julia Ebner zu einer neuen Ausgabe der „Wiener Vorlesungen“.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick. Um 14.00 Uhr meldet sich „Politik live“ mit einer Nationalratssondersitzung, die auf Verlangen von ÖVP und Grünen einberufen wird. Das Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetz soll novelliert werden. Damit ist der Weg frei für den Grünen Pass in Österreich Anfang Juni.

Im Vorabend zeigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die neue, mehrwöchige Rubrik: „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“. Dieses Mal zu Gast: Viktor Gernot und die Praterbühne, auf der heuer u. a. auch die ORF-III-„Tafelrunde“ mit drei Sommer-Specials gastiert.

Im Hauptabend feiert „Heimat Österreich: Leben im Maltatal“ Premiere. In der kargen und hochgelegenen Landschaft, die das Tal und den Nationalpark Hohe Tauern umgibt, hat der Erhalt von Natur und traditionellen Lebensweisen oberstes Gebot. Regisseur Wolfgang Winkler begleitet die Menschen durch den Frühsommer. Das bäuerliche Leben ist meist mit harter körperlicher Arbeit verbunden, denn Maschinen sind in dem Gelände nur bedingt einsetzbar. Anschließend in „Land der Berge“ stehen die Dokus „Almen in Österreich – Vom Leben mit der Natur“ (21.05 Uhr) und „‚Kuhle‘ Almen in Kärnten“ (21.55 Uhr) auf dem Programm.

Ab 22.25 Uhr dreht sich alles um die Gesundheit, beginnend mit „MERYNS sprechzimmer: Long Covid: Rätsel um die Spätfolgen“. Gerade jüngere Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, klagen nicht selten über „Long Covid“. Erschöpfung, neurologische Einschränkungen sowie Muskel- und Gelenksschmerzen sind nur einige der Symptome. Welche Beschwerden die Betroffenen haben, woher sie kommen und warum man diese nicht einfach ignorieren kann, bespricht ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn mit der Leiterin der ersten Long-Covid-Ambulanz des AKH, Mariann Gyöngyösi. Um 23.15 Uhr folgt „treffpunkt medizin: Die Welt der Seuchen“ mit ZIB-Wissenschaftschef Günther Mayr.

Der Abend schließt mit einer Ausgabe der „Wiener Vorlesungen“:

„Falter“-Chefredakteur Florian Klenk spricht darin mit der Extremismusforscherin Julia Ebner über das Thema „Extremismus im Widerstand: Von der radikalen Randgruppe zur Massenbewegung? (23.45 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at