Neuproduktion: „Dok 1: Kampfzone Wald“ am 26. Mai in ORF 1

Lisa Gadenstätter und Hanno Settele gehen den vielen Interessen an den heimischen Wäldern auf den Grund

Wien (OTS) - „Klima schützen, Arten schützen.“ ist das Motto des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts. Anlässlich der ORF-Umweltinitiative durchforsten Lisa Gadenstätter und Hanno Settele in „Dok 1: Kampfzone Wald“ am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 gemeinsam den Zustand der grünen Lunge Österreichs. Sie zeigen die heimischen Wälder in all ihren Facetten: als Gesundheitsquellen, als Spielplätze, als Klimaschützer, als Geldmaschinen und damit auch immer als Konfliktzonen.

Während Hanno Settele mit Hilfe des Naturfotografen und Buchautors Conrad Amber lernt, mit der Natur eins zu werden, macht sich Lisa Gadenstätter auf in die hart umkämpften Zonen des Landes. Denn der Nutzungsdruck auf den Wald wächst stetig und die Emotionen gehen hoch.

Immer mehr Menschen suchen Erholung in den Wäldern – Mountainbiker erobern sich neue Wege. Im Biosphärenpark nördlich von Wien ist das Ziel des Mountainbikers Saul Ferguson vom Verein Wienerwaldtrails und des Försters Hubertus Kimmel, ein friedliches Miteinander zu schaffen. Ein Geben und Nehmen des Waldes – das sieht auch Jägerin Marlene Hrabanek-Bunyai aus dem Burgenland so. Ihre Kinder sollen von klein auf lernen, woher das Stück Fleisch auf ihren Tellern kommt – und das beginnt am Hochstand. Besonders wichtig ist der Wald, um den Klimawandel zu stoppen. Oberförster Peter Lepkowicz erklärt, warum eine Waldverjüngung stattfinden muss. Am Land zeigen sich die Auswirkungen in immer drastischer werdendem Schädlingsbefall und Baummassensterben. In der Stadt vor allem durch Hitze. Gerald Hofer, Experte für Stadtbegrünung und Regenwassermanagement, sieht die Lösung für die Probleme in dem grünen Giganten. Er nimmt Lisa Gadenstätter mit auf einen Streifzug durch Wiens schönste Dachgärten und ausgeklügelte Systeme, um Wald in die Stadt zu bringen.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich zudem zahlreiche weitere „Dok 1“-Ausgaben zum Nachsehen, darunter etwa „Jetzt oder Nie – Ist diese Welt noch zu retten?“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at