„Unglückskatze“ bei den „Science Busters“ am 26. Mai um 22.05 Uhr in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Helmut Jungwirth

Wien (OTS) - „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ ist wieder das Motto, wenn die „Science Busters“ am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 in Sachen Aufklärung unterwegs sind. Aus dem Cat-Content-Center der Uni Graz begrüßen die tierliebsten Wissenschafter/innen Österreichs zu einer neuen Ausgabe mit dem Titel „Unglückskatze“. Mit felinem Augenschmaus auf den Leib gehaucht und farbenfroh wie eine ringförmige Leuchterscheinung im Auge bei einer Niesattacke wegen Katzenallergie, bittet MC Martin Puntigam die akademische Cat-Woman und Evolutionsbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher (Uni Wien), den Haustierflüsterer und Mikrobiologen Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Uni Graz) sowie Universitätshund Woody in die Manege, um wichtige Fragen zu klären: Ist eine Krankensalbung durch Katzen im Himmel auch gültig? Und wann gilt ein Tritt in den Hundehaufen wirklich als Tritt ins Glück?

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (www.flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

