VGT veröffentlicht Video Befreiung von Schwein Anna aus Tierfabrik mit Vollspaltenboden

Das zehnte Video von Anna führt zur ersten Begegnung von ihr mit ihren Retter:innen zurück: Sie wird vorsichtig vom Vollspaltenboden gehoben und in die Nacht hinaus mitgenommen

Wien (OTS) - Einen „Streichelzoo“ nennt es abwertend die Lobby der Schweineindustrie, wenn jemand gute Lebensbedingungen für Schweine fordert. Dabei steht ganz klar und eindeutig im Tierschutzgesetz, dass alle Tiere in einer Weise gehalten werden müssen, dass es ihnen gut geht, und dass auch der Boden so beschaffen sein muss, dass er ihren Bedürfnissen entgegen kommt. Die Realität sieht aber ganz anders aus, und die Amtstierärzteschaft setzt das Tierschutzgesetz nicht um. Sonst hätten wir ja einen „Streichelzoo“ statt Tierfabriken. Die Mehrheit der Menschen in Österreich wäre dafür und würde auch den Preis dafür bezahlen, der ja nicht einmal sehr hoch ist (nämlich 35 Cent pro kg Schweinefleisch, wie eine wissenschaftliche Studie errechnet hat!). Doch die Landwirtschaftsministerin Köstinger spricht von einer vorbildlichen Haltung und hohe Funktionär:innen der Schweineindustrie behaupten, Schweine lieben den Vollspaltenboden. Da sollten sie aber nicht diejenigen fragen, die damit Profit machen, sondern diejenigen, die es persönlich betrifft, nämlich die Schweine. Anna wurde auf Vollspaltenboden geboren und hat dort ihre ersten Lebensmonate verbracht. Die schrecklichen Wunden und der schlechte Gesundheitszustand belegen, was ein Vollspaltenboden für Schweine bedeutet. Der VGT präsentiert nun ein Video davon, wie Anna aus diesen unerträglich tierquälerischen Bedingungen gerettet und befreit wurde. Nach langer intensiver Behandlung ihrer Krankheiten, ist sie heute in der glücklichen Lage, weitgehend gesundet auf Stroh und einer Wiese zu leben.



Annas zehntes Video, das von ihrer Befreiung handelt: Annas Abenteuer



VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Der Vollspaltenboden sollte aus Sicht der Schweine bewertet werden, wie es den Tieren dort geht und was sie lieber hätten, um wenigstens ein bisschen Lebensqualität zu erhalten. Ein einziger Blick auf Anna in der Schweinefabrik sagt mehr als 1000 Worte. Ihre schrecklichen Wunden, ihr verzweifelter Blick, ihre Eiterbeulen. Bis auf die wenigen Lobbyist:innen der Schweineindustrie freut sich wirklich absolut jeder Mensch darüber, in unserem Video zu sehen, wie Anna aus diesen grauenhaften Umständen gerettet und in die Nacht hinaus zur nottierärztlichen Aufnahme, in intensive Pflege und an einen wunderbaren Ort mit viel Stroh, Wiesen und Wäldern ‚entführt‘ wird. Das ist eine Befreiung eines gequälten Schweins. Kein Zweifel, die große Mehrheit der Menschen sieht es so. Das sollte den politisch Verantwortlichen doch zu denken geben, dass diese Tat, die laut Strafgesetzbuch vermutlich kriminell wäre, eine derart breite Unterstützung in der Öffentlichkeit erfährt. Moralisch gesehen ist, umgekehrt, die Haltung der Schweine auf Vollspaltenboden kriminell, jedenfalls entsprechend der öffentlich vorherrschenden Moralvorstellung. Daran sollte sich auch die Gesetzeslage orientieren.“

Petition gegen Vollspaltenböden Jetzt unterschreiben

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at