Die Schweiz empfängt ab Juni wieder internationale Gäste

Die Schweizer Regierung hat die Rückkehr zur Normalität nach der globalen Pandemie skizziert. Entscheidende Schritte für den Tourismus werden ab Anfang Juni vollzogen.

Wien/Zürich (OTS) - In Europa und Nord-Amerika steigt die Reiselust fast täglich an. Die Menschen planen jetzt ihre Reisen für den Sommer. Die EU führt deshalb intensive Verhandlungen, um ihren Bürgern schon bald die Reisefreiheit zu ermöglichen. Auch Menschen mit Covid-19-Impfung aus den USA sollen gemäß der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen schon im Juni wieder nach Europa reisen dürfen. Die Schweizer Regierung erklärt, dass sie sich der Öffnungsstrategie der EU, beziehungsweise des Schengen-Raums, anschließt und könnte deshalb die Grenzen für geimpfte, getestete Reisende ebenfalls ab Juni öffnen, rechtzeitig für die Sommerferien. Aus diesem Grund ist Schweiz Tourismus in diesen Ländern bereits aktiv präsent, um über die Schutzkonzepte und die Reisemöglichkeiten in der Schweiz im Sommer und Herbst zu informieren. Weltweit gilt die Schweiz als Sehnsuchtsdestination. Umso positiver wird registriert, dass die Schweiz bereit ist für interna­tionale Gäste und diese schon ab den Sommermonaten mit offenen Armen empfangen wird.

Gesundheitspass wird Reisen ermöglichen.

Die Reisebeschränkungen innerhalb von Europa werden laufend gelockert und immer mehr Länder heben gegenseitig Quarantäne-Vorschriften auf. So sind zum Beispiel seit 20. Mai 2021 auch wieder Reisen zwischen gesamt Österreich und der Schweiz ohne Quarantäne - auch zu touristischen Zwecken - möglich (aktuelle Bestimmungen siehe bitte auf bag.admin.ch/einreise). Der Impfnachweis und intensives Testen treten an die Stelle von Quarantäne – auch in der Schweiz, gemäß den aktuellen Plänen der Schweizer Regierung. Bis Ende Juni wird der Gesundheitspass der EU vorliegen, der mit vielen nationalen Lösungen synchronisiert wird, auch mit dem Covid-Zertifikat der Schweiz. Mit einem Gesundheitspass können geimpfte (und genesene sowie getestete) Personen aus Europa und voraussichtlich den Vereinigten Staaten schon im Sommer ohne Quarantäne reisen. Damit wird die Schweiz für internationale Gäste leicht erreichbar sein und dürfte diesen Sommer zu einem beliebten Reiseziel werden. Die Gäste schätzen – gerade nach der Pandemie – die Werte der Schweiz wie Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Natürlichkeit.

Maximale Sicherheitskonzepte.

Die Schweizer Regierung arbeitet mit Hochdruck an der Realisierung eines Schweizer Covid-Zertifikats für Genesene, Geimpfte und Getestete. Auch die Schweizer Impfkampagne macht große Fortschritte. Aktuell sind bereits 14% der Bevölkerung vollständig geimpft, bis Ende Juni sollen alle Impfwilligen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Rigorose Schutzkonzepte bewähren sich schon seit 12 Monaten und haben dafür gesorgt, dass es an keiner Tourismusdestination in der Schweiz zu einem Erkrankungs-Hotspot gekommen ist, trotz offenen Hotels, offenen Hotelrestaurants und offenen Skigebieten. Über 4.000 Betriebe haben das Label "Clean&Safe" erworben, um die Anwendung umfassender Schutzkonzepte zu dokumentieren. Auf der entsprechenden Website können Gäste die jeweiligen Schutzkonzepte ansehen und kennen somit mit maximaler Transparenz die Massnahmen, die zu ihrem Schutz und zur gegenseitigen Sicherheit getroffen werden.

