„Die Klien-Brüder – Neue Musik im Härtetest“ im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die Ö1-Reihe „Die Klien-Brüder – Neue Musik im Härtetest“ findet erstmals vor Publikum statt: Am Dienstag, den 1. Juni treten Kabarettist Peter Klien und Komponist Volkmar Klien gemeinsam auf die Bühne des RadioKulturhauses, hören vom RSO Wien live gespielte Schlüsselwerke der zeitgenössischen Musik – und reden drüber. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und ist auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at zu sehen. In Ö1 ist der Mitschnitt des Abends am 17. Juni ab 19.30 Uhr zu hören.

Das rhetorisch bestens aufeinander eingespielte Brüderpaar Peter und Volkmar Klien ist erstmals gemeinsam auf der Bühne des RadioKulturhauses zu erleben. Sie hören zusammen mit dem Publikum zeitgenössische Musik, live gespielt von Mitgliedern des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Musikvermittlung mit Informations-und Unterhaltungswert: Hier werden Fragen zur zeitgenössischen Musik ausgesprochen und beantwortet. Kabarettist und Satiriker Peter Klien reagiert spontan auf ihm unbekannte Werke. Volkmar Klien erläutert mit dem Wissen des Komponisten und Musikers. Am Schluss werden von den Brüdern für jede Komposition Härtegrade vergeben, im Punktesystem von eins bis zehn.

Peter Klien kennt man als gefürchteten Fragensteller in der ORF-TV-Sendung „Willkommen Österreich“ und vom investigativen Late-Night-Format „Gute Nacht Österreich“. Er war aber auch zehn Jahre lang Universitätslektor am Institut für Philosophie in Wien. Sein Spezialgebiet: altgriechische Philosophie. Komponist Volkmar Klien zeigt in seinen Arbeiten Interesse an den vielschichtigen Verbindungen zwischen Modi menschlicher Wahrnehmung. Er ist Professor für Komposition und Direktor des Instituts für Komposition, Dirigieren und Computermusik an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz.

„Die Klien-Brüder – Neue Musik im Härtetest“ findet am Dienstag, den 1. Juni ab 19.30 Uhr im RadioKulturhaus statt. Der Eintritt beträgt EUR 10,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

