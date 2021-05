Henkel mit neuer Community-Plattform rund um Waschen, Reinigen und Haushalt

Frisch im Web: www.frag-team-clean.at

Wien (OTS) - Weltweit beschäftigen sich Menschen mehr denn je mit Fragen zur Reinigung ihres Haushalts und ihrer Kleidung. „Frag Team Clean“ ist die globale Community, die dabei hilft, passende Antworten zu den Themen Wäsche waschen, Putzen, Haushaltsorganisation, Heimwerken, Insektizide, umweltbewusstes Leben und Recycling zu finden. Nach Facebook und Instagram hat „Frag Team Clean“ in Österreich nun auch eine eigene Website lanciert. Unter www.frag-team-clean.at finden sich Tipps und Tricks von Experten, unterhaltsame Inhalte, exklusive Mitgliederservices sowie regelmäßige Angebote für Henkel- und Partnerprodukte.

Die Plattform, die heute online gegangen ist, richtet sich an alle, denen Sauberkeit und Hygiene wichtig ist, aber auch an diejenigen, die noch keine Erfahrung in der Haushaltsführung haben. „ Gerade für diese Zielgruppe bietet die umfangreiche ‚Frag Team Clean‘-Bibliothek umfassendes Wissen. Von alltäglichen Problemen wie der Entfernung von Rotweinflecken aus Polstern über Haushaltsinspirationen bis hin zu Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, – all das gibt es auf ‚Frag Team Clean‘ zu entdecken “, erklärt Lennart Bergunde, Digital Manager Laundry & Home Care Österreich.

Als Teil der „Frag Team Clean“-Community haben die Mitglieder zudem regelmäßig die Möglichkeit, von exklusiven Angeboten von Henkel und Partnermarken zu profitieren oder kostenlose Produktproben zu erhalten. „In Kürze wird es auch die Option geben, Inhalte zu kommentieren, zu ranken und zu teilen,“ so Bergunde weiter.

In Österreich startete „Frag Team Clean“ 2020 auf Facebook und Instagram, die Community ist bereits jetzt 24.000 Follower stark. Darauf soll nun aufgebaut werden. „ Ziel von www.frag-team-clean.at ist es, die User durch abwechslungsreichen Content der Fokusmarken Persil, Somat, Pril und Fewa, aber auch der lokalen Österreich-Marken Weißer Riese, Dixan und Lysoform, weiter zu vergrößern. Interaktionsangebote, Do it yourself-Videos und attraktive Gewinnspiele sollen dabei helfen “, erklärt Lennart Bergunde. Begleitet werden die Artikel und Videos illustrativ immer vom Team Clean, einem Cartoon-Duo, das die Web-Marke und die von ihr angebotenen Lösungen verkörpert.

Die „Frag Team Clean“-Plattform ist international 2019 gestartet und hat bereits eine starke Präsenz in Deutschland, Nordamerika und Australien. In Europa hilft „Ask Team Clean“ ferner Tausenden Menschen in Tschechien, Rumänien, Ungarn, der Ukraine, Serbien, Bulgarien, Kroatien und Polen über soziale Kanäle bei Fragen zu Reinigung und Haushaltsführung.

Verwendete Sammelbezeichnungen wie Konsumenten, Verbraucher, Mitarbeiter, Manager, Kunden, Teilnehmer oder Aktionäre sind als geschlechtsneutral anzusehen. Die Produktnamen sind eingetragene Marken.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://news.henkel.at.

Die Osteuropa-Zentrale von Henkel befindet sich in Wien. Das Unternehmen hält in der Region eine führende Marktposition in den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care, Adhesive Technologies und Beauty Care. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit über 130 Jahren. Am Standort Wien wird seit 1927 produziert. Zu den Top-Marken von Henkel in Österreich zählen Blue Star, Cimsec, Fa, Loctite, Pattex, Persil, Schwarzkopf, Somat und Syoss.

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von über 19 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

