Die Wiener Stadtgärten sorgen für farbenfrohe Abwechslung im Sommer

400.000 Sommerblumen in den Farben Gelb, Violett und Weiß werden derzeit ausgepflanzt

Wien (OTS) - Auch wenn der Sommer noch auf sich warten lässt: Die Wiener Stadtgärten sind mitten in der Auspflanzung der diesjährigen Sommerblumen. Die Boten der warmen Jahreszeit werden in Kürze blühen und können an vielen unterschiedlichen Plätzen der Stadt bestaunt werden.

Für die Blumenpracht sorgen rund 400.000 Sommerblumen in über 700 sogenannten „Wechselflorbeeten“, die sich durch eine abwechselnde Bepflanzung auszeichnen. Ab Ende Mai präsentiert sich Wien in den Farben Gelb, Violett und Weiß. Rund 500 Tafeln informieren im Detail über die diesjährigen Blumensorten:

Coreopsis grandiflora „Solanna Golden Sphere“ – Großblumiges

Mädchenauge

Gaura lindheimeri „Geyser White“ – Garten-Prachtkerze

Helianthus annuus „Brown Eyed Girl“ – Sonnenblume

Pennisetum villosum „Nemira“ – Lampenputzergras

Salvia farinacea „Farina Blue“ – Mehliger Salbei

Verbena bonariensis „Violetta“ – Eisenkraut

Lebensqualität in der Großstadt durch mehr Grün

Die Stadt Wien hat die Wichtigkeit eines innovativen Begrünungskonzeptes erkannt. Rund 1.000 städtische Parkanlagen mit fast 13 Quadratkilometern und rund 500.000 Bäume werden fachkundig von den Wiener Stadtgärten verwaltet und gepflegt. Die Grünflächen leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht, sondern fördern die Lebensqualität aller Wienerinnen und Wiener. Ausgeklügelte und stetig ausgebaute Begrünungspläne lassen die Stadt wachsen und aufblühen.

Nachhaltigkeit durch ein besonderes Parkleitbild

Gesichert wird eine nachhaltige Bepflanzung durch ein speziell entwickeltes Parkleitbild, welches auf eine stadtgerechte Gestaltung abzielt. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Zusammenhang auf Pflanzenkombinationen, die nach Kriterien wie Biodiversität, Erhaltbarkeit, Klima aber auch Nutzungsdruck sorgfältig bestimmt werden. Die speziell für den Sommer 2021 entworfenen Beete halten eine aufregende Farbpalette an Blüten und Gräsern bereit. Ihre Vielfalt kann an der frischen Luft in Parks aber auch an verschiedenen, etwas versteckteren Orten bewundert werden und garantiert sommerlichen Flair inmitten Wiens. (Schluss)

