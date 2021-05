Unersetzbarkeit der HausärztInnen in Zeiten von Corona

Primärversorgung als Bollwerk und Impfversorger

Klaus/Steyrling, OÖ (OTS) - Die über uns hereingebrochene Pandemie hat uns wieder ein Mal vor Augen geführt, dass die Hausärzte eine außerordentlich zuverlässige primäre medizinische Anlaufstelle sind! Wir waren und sind das entscheidende Bollwerk, das letztendlich dafür gesorgt hat, dass die Spitäler nicht komplett überlastet wurden. Gerade in den Anfangszeiten, als es noch kaum Schutzausrüstung gab, haben unsere KollegInnen der Allgemeinmedizin unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit große Gefahren auf sich genommen, wenn massiv erkrankte PatientInnen zu untersuchen oder zu visitieren waren. Daneben liefen unsere alltäglichen Aufgaben in den Ordinationen auf vielen verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Ebenen in vollem Umfang weiter.

Die PatientInnen hatten durch die hausärztliche Versorgung kontinuierliche Anlaufstellen sei es in Form zahlloser Testungen und Atteste, als auch der Beantwortung unzähliger Fragen bezüglich Covid19-Virus und der laufenden Pandemie. Dabei war die psychische Betreuung und Unterstützung genau so essentiell wie die Behandlung körperlicher Auswirkungen durch das Virus.

Der Beginn der Impftherapie in den Ordinationen stellte nunmehr den jüngsten Meilenstein dar. Unter Einbringung unserer Expertise wurden die HochrisikopatientInnen von uns sehr aufwändig erfasst und vorrangig geimpft. All diese Aktivitäten haben eindrucksvoll und nachhaltig demonstriert, dass unsere HausärztInnen nicht zu ersetzen sind.

