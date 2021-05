Aviso Di. 25.5. 18:30 Podiumsdiskussion “The priorities of the Biden-Harris Administration” mit R. Dunnigan, M. Spindelegger u.a.

"Super-Tuesday" hybrid event with a reflection of what has happened and what will be.

Wien (OTS) - Was hat sich seit Amtsantritt von Joe Biden und Kamala Harris in den USA getan? Wie stellt sich die politische und wirtschaftliche Lage dar? Wohin wird die Reise gehen und was wird zu erwarten sein? Diesen Themen sowie spannenden und informativen Insights widmet sich das Panel, das wir an diesem speziellen Abend am Podium begrüßen dürfen:

Robin Dunnigan, Chargé d'Affaires a.i. der Amerikanischen Botschaft in Österreich

Chargé d'Affaires a.i. der Amerikanischen Botschaft in Österreich Natascha Unger, Repräsentantin der Schwarzenegger Climate Initiative

Repräsentantin der Schwarzenegger Climate Initiative Michael Spindelegger, Director General des ICMPD, ehemaliger Vizekanzler und Außenminister der Republik Österreich

Director General des ICMPD, ehemaliger Vizekanzler und Außenminister der Republik Österreich Michael Meyer, Vorstand des Instituts für Non-Profit Management der WU Wien und Gastprofessor der Stanford Universität

Vorstand des Instituts für Non-Profit Management der WU Wien und Gastprofessor der Stanford Universität Moderation: Hannelore Veit, Media-Consultant und langjährige Leiterin des ORF-Büros Washington DC

Die Podiumsdiskussion findet in englischer Sprache statt.

Organisatorische Rahmenbedingungen aufgrund der gesetzlichen COVID-Bestimmungen:Wir freuen uns außerordentlich, diese Veranstaltung wieder in Hybrid-Form durchführen zu können und auch Publikum in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Aufgrund der sehr strikten COVID-Auflagen ersuchen wir bei persönlicher Anwesenheit um Anmeldung unter events @ oag.at.

Die Veranstaltung wird zusätzlich über Zoom sowie auf unserem YouTube Kanal übertragen.

Zoom-Meeting beitreten

Thema: Biden-Harris Administration

Uhrzeit: 25.Mai 2021 18:30 Uhr

https://zoom.us/j/96977733122?pwd=Y0wxeWVFeG5ibzEraWN6cmNSTDg0UT09

Meeting-ID: 969 7773 3122

Kenncode: 148586

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Rainer Newald

Generalsekretär

+43 664 2827608

rainer.newald @ oag.at