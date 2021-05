Andi Fischer und Franz West im SchauLagerWien15

Ausstellung „Andi Fischer & Franz West – FEST“ eröffnet am 28. Mai 2021, von 14 bis 20 Uhr.

Wien (OTS/LCG) - Von 28. Mai bis 18. Juli 2021 zeigen die Galerien Åplus Berlin und Clemens Gunzer sowie Art Advisor Daniel Lippitsch in Kooperation mit der Burger Collection die Ausstellung „Andi Fischer & Franz West – FEST“. Erstmals werden 14 neue Fischer-Arbeiten auf Leinwand den bedeutenden West-Skulpturen und -Collagen aus den letzten drei Jahrzehnten gegenübergestellt.

Die Arbeiten des in Berlin lebenden Malers Andi Fischer konzentrieren sich auf eine existentielle Bildsprache, die durch überdimensionale Arbeiten auf Leinwand und Skulpturen eine Direktheit in ihrer Komposition erzeugt, die auf eine Übersetzung mythologischer Archetypen und Werken Alter Meister zielt. Eine weitere essenzielle Qualität in Fischers Arbeiten ist die Balance zwischen Humor und einer unausgesprochenen Ernsthaftigkeit, die eine Reevaluierung von zeitgenössischer Ästhetik verlangt.

Franz West (1947–2012) war ein international anerkannter Bildhauer, dessen parodistische Arbeiten Ausdruck in Form von Collagen, Skulpturen und Installationen finden. Die spielerische Manipulation von alltäglichen Objekten verlangt oft eine direkte Interaktion des Betrachters und hinterfragt Aspekte der Präsentation zwischen Betrachter und Werk.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit einem Essay des Kunstkritikers Johannes Hoerning (Cambridge University).

Die Ausstellung ist im SchaulagerWien15 (1150 Wien, Schanzstraße 14) zu sehen.

