DocuSign, der Weltmarktführer im Bereich Dokumentenmanagement, hat sich mit Trans Sped, einem der dynamischsten Unternehmen für digitale Transformation aus Rumänien, zusammengeschlossen.

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) - "Trans Sped ist nicht nur ein führender Trust Service Provider in Europa, sondern auch ein wichtiger Akteur beim Aufbau von digitalem Vertrauen im Gesundheitswesen und in der Life Science Industrie" - Thibault de Valroger, Sr Director Business Development, DocuSign.

Trans Sped, einer der wenigen Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation mit globaler Präsenz, ist eine Partnerschaft mit DocuSign eingegangen und seine integrierte elektronische Signatur mit qualifiziertem digitalem Zertifikat wir jetzt auf der marktführenden DocuSign-Plattform bereitgestellt. Der Schritt ist eine Bestätigung der hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards der Trans Sped Dienstleistungen und bietet ein neues wertvolles Werkzeug für DocuSign Nutzer.

"Wir freuen uns sehr, dass Trans Sped sich entschieden hat, unserem Trust Service Providers Partnernetzwerk beizutreten. Wir schätzen diese neue Zusammenarbeit mit Trans Sped sehr. Das Unternehmen ist nicht nur ein führender Trust Service Provider in Europa, sondern auch ein wichtiger Akteur beim Aufbau von digitalem Vertrauen im Gesundheitswesen und in der Life Science Industrie. Trans Sped leistet damit einen Beitrag zu DocuSigns weiterem Aufbau des umfangreichsten Vertrauens-Ökosystems im eSignatur-Bereich, das den Kunden von DocuSign eine stärkere digitale Transformation ermöglicht", sagte Thibault de Valroger, Senior Director Business Development bei DocuSign.

"Diese Integration eröffnet DocuSign-Anwendern ganz neue Möglichkeiten. Sie können Verträge und wichtige Dokumente mit der qualifizierten digitalen Signatur von Trans Sped unterzeichnen, auf jedem Gerät, ohne die Plattform zu verlassen. Unsere qualifizierte digitale Signatur ist konform mit den Gesetzen der Vereinigten Staaten und Europas und kann in jedem Land verwendet werden, das die nordamerikanische oder europäische Gesetzgebung anerkennt. Die elektronische Unterschrift mit qualifiziertem digitalem Zertifikat, die von Trans Sped ausgestellt wird, ist rechtsverbindlich, besitzt die gleiche Autorität wie eine handschriftliche Unterschrift und wird bereits von großen Unternehmen weltweit verwendet. All diese Vorteile sind jetzt auf der DocuSign-Plattform verfügbar", sagte Camelia Ivan, CEO von Trans Sped.

Die Integration hilft bereits vielen Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren. Einige der größten Unternehmen im Gesundheitswesen und der Life-Science-Industrie verwenden die digitale qualifizierte Signatur von Trans Sped für klinische Studien und für Verfahren unter der FDA - 21 CFR Part 11. Durch die Integration von Trans-Sped-Signaturen in die DocuSign-Plattform konnten sie ihre internen Abläufe verbessern.

Trans Sped ist seit 2008 Mitglied von SAFE Identity und hat an der Entwicklung des Trust Service Ökosystems für die Pharma- und Biotechnologieindustrie mitgewirkt. "Wir unterstützen die Weiterentwicklung der digitalen Identität und Kryptographie im Gesundheitswesen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für sensible Daten im Gesundheitswesen gewährleistet. Trans Sped ist ein sehr dynamisches Mitglied unseres Industriekonsortiums und diese neue Integration mit DocuSign wird für Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen sehr nützlich sein", sagte Kyle Neuman, CEO von SAFE Identity.

Trans Sped bietet digitale Transformationsdienste, Fintech-Lösungen, digitale und Prozessautomatisierung, digitale Zertifikate für elektronische Signaturen (qualifizierte Zertifikate, fortgeschrittene oder einfache), qualifizierte Zeitstempel, qualifizierte elektronische Siegel und Langzeitarchivierungsdienste. Trans Sped ist ein Trust Service Provider, der auf dem internationalen Markt aktiv ist. Die digitalen Zertifikate von Trans Sped sind in der EU Trusted List enthalten und sind mit der Federal Bridge der USA cross-zertifiziert. Damit werden sie von US- und EU-Institutionen, Unternehmen und Behörden als rechtsverbindlich anerkannt. Trans Sped ist Mitglied von SAFE Identity, von ETSI und dem Cloud Signature Consortium.

Die Lösungen von Trans Sped helfen globalen Unternehmen aus den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Banken, Versicherungen, Einzelhandel, Automotive und anderen Branchen, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516165/Trans_Sped_Camelia_Ivan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516166/DocuSign_Thibault_de_Valroger.jpg