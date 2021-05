AIDA Cruises eröffnet Kreuzfahrtsaison in Deutschland

Am Samstagabend, 22. Mai 2021, hieß es in Kiel "Leinen los!" für AIDAsol zur ersten Kreuzfahrt des Jahres ab einem deutschen Hafen (FOTO)

Rostock (ots) - Am Samstagabend, 22. Mai 2021, hieß es in Kiel "Leinen los!" für AIDAsol zur ersten Kreuzfahrt des Jahres ab einem deutschen Hafen. Kreuzfahrtfans verabschiedeten entlang der Kieler Förde die Gäste und Crew von AIDAsol zur ersten Kurzreise.

Am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, startet mit AIDAblu dann das dritte Schiff in die aktuelle Saison mit Reisen durch die griechische Inselwelt. Bereits seit März dieses Jahres genießen die Gäste von AIDAperla auf siebentägigen Reisen rund um die Kanaren einen sicheren und entspannten Urlaub.

Die Gäste von AIDAsol erwartet während der drei- oder viertägigen Reisen ab Kiel, die zunächst ohne Anlauf eines Hafens stattfinden, ein vielfältiges Urlaubsprogramm an Bord, von kulinarischen Highlights über mitreißendes Entertainment bis hin zu Sport- und Wellnessangeboten. Die Restaurants mit Service am Platz bieten skandinavische Köstlichkeiten und Menüs aus aller Welt. Im Theatrium stehen verschiedene Konzerte, Unterhaltungsshows für die ganze Familie sowie Edutainment-Angebote von Gastlektoren in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre auf dem Programm.

Die drei- bzw. viertägigen Reisen finden im Wechsel statt und können auch zu einer siebentägigen Reise kombiniert werden. AIDAsol nimmt während dieser Reisen entlang der dänischen und westschwedischen Küste Kurs auf das Skagerarak und passiert dabei u.a. die dänische Hauptstadt Kopenhagen sowie Helsingör und Helsingborg rechts und links des Öresunds. Die Passage unter der Brücke über den Großen Belt im Sonnenuntergang verspricht ein weiteres stimmungsvolles Fotomotiv. Die viertägige Reise führt zudem entlang der Ostseeinsel Rügen zur Steilküste von Kap Arkona.

Ab dem 3. Juli 2021 startet dann AIDAprima immer samstags ab Kiel zu siebentägigen Reisen, die bis zum 23. Oktober 2021 angeboten werden. Auch in Rostock-Warnemünde eröffnet AIDA Cruises in wenigen Wochen die Kreuzfahrtsaison: Los geht's am 1. Juli 2021 mit AIDAsol. Buchungsstart für die neuen Reisen beider Schiffe ist am 26. Mai 2021.

Am 3. Juli 2021 startet die Transreise von AIDAperla ab Gran Canaria ins westliche Mittelmeer. Palma de Mallorca ist ab dem 10. Juli 2021 Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen zu einigen der schönsten Destinationen Spaniens. Diese Reisen sind ab 4. Juni 2021 buchbar.

AIDA Cruises feiert am 7. Juni 2021 sein 25-jähriges Jubiläum. Die Gäste aller drei Schiffe können sich schon heute auf ein besonderes Bordprogramm während ihrer Reise freuen. Mehr Informationen rund um den Geburtstag sowie Insights aus der AIDA Welt gibt es auf www.aida.de/25jahre.

Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. Juni 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.

Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.

