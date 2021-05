TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 23. Mai von Carmen Baumgartner-Pötz "Die Besten aus zwei Welten"

Ohne ein bisschen Hickhack geht es wohl nicht. Der jüngste Koalitions-Schlagabtausch ist so logisch wie unnötig.

Innsbruck (OTS) - Eigentlich hätten der Regierungsspitze – so wie der gemeinen Bevölkerung – über Pfings­ten ein paar gemütliche und entspannte Tage gut gestanden. Nach den feierlich zelebrierten Öffnungsschritten am Mittwoch ein paar schöne Stunden im Gastgarten, am Gardasee oder wo man halt sonst so seine heilige Ruhe haben möchte nach einem höchst anstrengenden hal­ben Jahr. Aber es knirscht ordentlich im türkis-grünen Koalitionsgebälk. Denn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefiel sich am Freitag zu sehr in der Rolle des „Good Cop“, zumindest wenn es nach dem „Bad Cop“ Wolfgang Mückstein geht. Zwischen den grünen Gesundheitsminister und den Regierungschef passen mit Sicherheit mehr als zwei Meter.

Die Rollenverteilung in der Regierung ist klar: Der durch Wahlen erfolgsverwöhnte Kanzler freut sich über die jüngste Pandemieentwicklung. Auf der spürbaren Welle der Erleichterung, die bereits durch weite Teile der Bevölkerung schwappt, lässt es sich gut reiten. Mückstein ist anders gestrickt. Als Arzt muss er auch einen ganz anderen Zugang zum Thema haben: Long Covid, die hohe Zahl der noch nicht Geimpften, mögliche Virusmutationen, ein großes Fragezeichen über dem Herbst, all das lässt ihn vorsichtig agieren. Und andererseits hat er wohl noch den Abgang seines Vorgängers Rudolf Anschober vor Augen: Der langjährige Politiker verließ gesundheitlich gezeichnet und vom koalitionären Intrigenspiel entnervt das Feld. Beide, Kurz und Mückstein, ernten in der Bevölkerung Zustimmung. Und doch müsste das Gemeinsame und nicht das Trennende im Vordergrund der Regierungsarbeit stehen. Gespalten hat uns die Pandemie schon genug.

