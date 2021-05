FPÖ-Kunasek: „Türkis-Grün versinkt im Dauerstreit“

Grüner Gesundheitsminister und Bundeskanzler im Clinch; Österreich braucht verantwortungsvolle Politiker, um Krisenfolgen zu bewältigen.

Graz (OTS) - ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz schwadronierte in den letzten Tagen medienwirksam darüber, die von ihm vorgegebenen Restriktionen doch rascher aufheben zu wollen. Prompt kam jedoch Widerspruch vom eigenen Koalitionspartner. Der Grüne Gesundheitsminister Mückstein widerspricht dem Regierungschef in einem Interview, woraufhin heute die türkise Ministerin Köstinger den Grünen Regierungskollegen öffentlich attackiert. Der ehemalige Verteidigungsminister Mario Kunasek zeigt sich empört über das peinliche Polit-Kabarett. „Wir werden offenbar von einer streitsüchtigen Truppe regiert. Eine Pleiten-, Pech- und Pannen-Koalition, die Österreich durch ihren Dilettantismus ins Dauerchaos stürzt. Die Minister und der Kanzler sollten ihre Aussagen eigentlich vorher abstimmen und nicht durch unterschiedliche Stellungnahmen für massive Verunsicherung bei Bürgern und Unternehmern sorgen. Die Unprofessionalität dieser türkis-grünen Ministerdarsteller ist der Republik Österreich unwürdig! Man bekommt zunehmend den Eindruck, dass unsere Heimat nicht von erwachsenen Menschen, sondern von streitsüchtigen, zankenden Kindern regiert wird. Insbesondere die türkise Regierungsmannschaft agiert ohnehin nur auf Basis von Umfrageergebnissen und vermeintlichen Stimmungslagen. Von einer Politik, die ihre gesamtheitliche Verantwortung ernst nimmt, sind wir weit entfernt“, so der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek zu den aktuellen Vorgängen.

