Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ auch "Die Gelben" professionalisieren Ihren Presseauftritt.

Mag. Albert Sprung wird Pressesprecher der Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ).

Oberösterreich/Linz (OTS) - Albert Sprung war seit 2015 gewähltes Mitglied im Vorstand der ÖVP Vorchdorf und sitzt auch im Gemeinderat, derzeit als "freier Mandatar" der Bürgerlisten OÖ. Ende 2019 kam es zum Bruch mit Noch-Bürgermeister Schimpl und der ÖVP aufgrund von Differenzen rund um das ursprüngliche als Ärztezentrum geplante und als Therapeuten-Zentrum umgesetzte "Gesundheitsdienstleistungszentrum Vorchdorf".

Anfang 2021 gründete Sprung die offene Bürgerinitiative "Liste Vorchdorf", die auch bei der Gemeinderatswahl am 26.9. und mit ihm als Bürgermeisterkandidat antritt.

" Nachdem Albert Sprung in den Landesvorstand der Bürgerlisten Oberösterreich vorrückte, und Bezirksobmann von Gmunden wurde, stellte sich sehr schnell heraus, dass WIR mit ihm auch eine Idealbesetzung als neuen Pressesprecher für die Bürgerlisten Oberösterreich und Linz gefunden haben. " ,sagt Dr. Martin Gollner, Landesobmann der Bürgerlisten Oberösterreich.

" Auf die bevorstehenden Aufgaben als Pressesprecher der BLOÖ freue ich mich schon sehr - viele gute Kontakte zu Journalisten in Oberösterreich konnten ja bereits in den vergangenen Monaten aufgebaut werden. " ,so der gebürtige Radstädter Mag. Albert Sprung.

" Unser Team formiert sich und wird komplett. Jetzt können wir mit vollem Einsatz unsere Ideen einer offenen, transparenten und bürgernahen Politik an die oberösterreichische Bevölkerung auch medial tragen und bedanken uns schon vorweg für die sehr gute Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Presselandschaft. " ,so der in Steyr gebürtige Landesobmann der BLOÖ.

Offene, transparente und bürgernahe Politik nach Oberösterreich bringen, das ist die Motivation für Albert Sprung als neuer Pressesprecher der Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ). " Wir setzen uns für das Wohl der Bürger und Bürgerinnen ein, fordern soziale Gerechtigkeit, leistbares Wohnen und Chancengleichheit in der Bildung. " so Sprung.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Mag. Albert Sprung

Tachlau 7

4655 Vorchdorf

06641437137 office @ tuina.com



Büro der Bürgerlisten Oberösterreich und Linz

Maria-Zieglerstr. 1

4722 Peuerbach kontakt @ buergerlisten-ooe.at