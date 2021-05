PVA Obleute Schleinbach und Herz: „Rehabiliationsmöglichkeiten nach einer Covid-Erkrankung sind in den ‚Eigenen Einrichtungen‘ vorhanden“

Breites Angebot durch individuelle Therapiepläne für post Covid-Patient*innen

Wien (OTS) - „Als größter Rehabilitationsträger mit 17 ‚Eigenen Einrichtungen‘ bietet die Pensionsversicherungsanstalt selbstverständlich differenzierte Therapieangebote für Patientinnen und Patienten, die an diversen Spätfolgen einer Covid-Erkrankung leiden, an“, erläutert Peter Schleinbach, Obmann der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Zusätzlich gibt es ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten durch zahlreiche Vertragspartner der PVA. Da jedoch eine COVID19-Erkrankung eine Vielzahl an Folgeschäden verursachen kann, richtet sich die Rehabilitation gezielt nach der jeweiligen, oftmals sehr individuellen Einschränkung. „Standardpakete in der Rehabilitation sind also aufgrund der Symptomvielfalt nicht zielführend“ betont PVA Obmann Andreas Herz. Zusätzlich widerspricht eine Entwicklung und Durchführung einer (ambulanten und/oder stationären) Standardrehabilitation dem individuellen, teilhabeorientierten Konzept der Rehabilitation.

Gesamtheitliche Betrachtung der Rehabilitand*innen

Je nach Erhebung der unterschiedlichen Co-Morbiditäten ist eine Rehabilitation in den Bereichen der Indikationen Pulmologie, Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie und Kardiologie angezeigt. Wenn in einem einzelnen Fall nur eine geringe körperliche Auswirkung zu verzeichnen ist, dafür aber ein erhöhter psychologischer Bedarf besteht, wird gemäß dem biopsychosozialen Modell der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) ein problembezogenes Therapieangebot erstellt. Durch das vielfältige Symptombild post Covid-Erkrankter werden daher in nahezu allen Indikationen auch Patient*innen mit überstandener Covid-Erkrankungen rehabilitiert. „Das Angebot ist auf die Rehabilitandinnen und Rehabilitanden in ihrer Gesamtheit mit all ihren Umwelt- und Kontextfaktoren abgestimmt, unabhängig von der konkreten Krankheitsursache“, sagt Dr. Martin Skoumal, Chefarzt der PVA. „Nur mit einer maßgeschneiderten Rehabilitation ehemaliger Corona-Erkrankter unterstützen wir die möglichst rasche Genesung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit dieser Patientinnen und Patienten“, hält der Mediziner fest.

