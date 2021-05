Sima: Saisonstart 2021 am CopaBeach

Urlaubsfeeling mit U-Bahn-Anschluss, Wiesen und Sandstränden, bunter Kulinarik, Sport und Abkühlung am Wasser

Wien (OTS) - Auch wenn das Wetter bisher noch nicht wirklich sommerlich ist: Der CopaBeach steht für seine Gäste bereit. Ausgedehnte Grünflächen, große Bäume, ein Skaterpark, ein Kletterpark, Sandstrände mit kostenlosen Liegestühlen und Sonnenschirmen sowie ein bunter Mix aus moderner, internationaler Gastronomie. Diese öffnet nun nach Ende des Lockdowns und den Bestimmungen der Bundesregierung auch am CopaBeach ihre Pforten.

„Der CopaBeach hat sich nach der etappenweisen Umgestaltung der letzten Jahre als eine der beliebtesten Outdoor-Locations der Stadt etabliert. Kein Wunder bei dem schönen Angebot direkt am Wasser mit Liegewiesen, Sandstrand und kostenlosen Liegestühle inklusive“, so Planungsstadträtin Ulli Sima, „der CopaBeach ist eine ungemeine Aufwertung der Waterfront vor der Donau-City. Die Wienerinnen und Wiener können sich hier im schönsten Ambiente an der Neuen Donau kostenfrei entspannen und das mit U-Bahn-Anschluss.“

Zu Pfingsten starten die Gastronomen, sofern es das Wetter erlaubt, mit einem komplett neuen kulinarischen Angebot in den Sommer 2021. Das weitläufige Areal am Wasser mit seinen großzügigen Grünflächen und Sandstränden lädt aber auch so zum Verweilen, Entspannen oder zum Picknicken ein. „Zentraler Ansatz ist mir immer viele Freiflächen anzubieten, an denen nichts konsumiert werden muss“, so Sima. Selbstverständlich gelten auch am CopaBeach alle Corona-Verhaltensregeln nach Vorgaben der Bundesregierung. Entsprechende Schilder weisen auf Corona-Abstandsregeln hin.

In 6 Minuten vom Stephansplatz zum CopaBeach

Der CopaBeach ist mit der U1 in nur 6 Minuten vom Stephansplatz erreichbar. Sima: „Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, setzen wir in Wien konsequent auf die Öffnung von Flächen am Wasser, wie in den letzten Jahren mit dem ArbeiterInnenstrand oder der Strombucht. Der neue CopaBeach ist ein weiterer wichtiger Baustein, damit den Wienerinnen und Wienern attraktiver Erholungsraum zum Nulltarif am Wasser zur Verfügung steht.“ Auf www.copabeach.wien finden sie tagesaktuell welche Gastronomen geöffnet habe und ob mit witterungsbedingten Einschränkungen zu rechnen ist.

Der gesamte CopaBeach, rund 41.000 Quadratmeter, entspricht der Fläche von rund sechs Fußballfeldern. Auf den Liegewiesen wurden zusätzliche große Bäume gepflanzt, die für mehr Schatten sorgen. Dazu sorgen die beliebten mediterranen Pflanzen wie Oliven oder Orleander am CopaBeach für echtes Beach-Feeling in der Metropole Wien. An den Wegenden wurden moderne Hochgräser gesetzt. Cooling-Spots wie Nebelduschen oder die „Sommerspritzer“, also Sprühnebelduschen auf den Wasserhydranten, sorgen in den Sommermonaten für weitere Abkühlung. Und bei der Reichsbrücke, gleich beim Ausgang von der U1, befindet sich der neue Skatepark. Er wurde von der Skater-Community mitgeplant und erfreut sich gerade deswegen in der Community größter Beliebtheit

Moderne Gastronomie - ein bunter Mix

Verantwortlich für die Auswahl der Gastronomie am CopaBeach zeichnen Clemens Hromatka und Johannes Kriegs-Au mit ihrer Firma Boxircus, die auf Streetfood und Gastronomie-Container spezialisiert ist: „Wie jede Saison haben wir auch heuer das Angebot behutsam angepasst und erneuert. So finden die Besucherinnen und Besucher heuer mehr Eis am CopaBeach und auch das vegane Angebot wurde ausgebaut. Es sollte wirklich für jeden Geschmack und für jede Geldbörse etwas dabei sein. Wir können alle nur einladen, vorbeizukommen, um sich selbst ein Bild zu machen!“

Und das sind die Gastronominnen und Gastronomen, die die Copa-Saison 2021 bespielen:

D´arepa: Venezuelanisches Street-Food

Handgemachte, schmackhafte Arepas (Maisteigfladen) und Patacones (frittierte Kochbananen) mit einer großen Auswahl an lateinamerikanischen Füllungen oder Toppings. D’arepa schafft ein Ambiente, in dem Gäste das Besondere unkompliziert genießen und ein komplett neues lateinamerikanisches Food-Konzept entdecken. Ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch, bei D'Arepa finden alle das Passende!

Amalfy Amalfy: Gin & Tonic vom Feinsten

Ein freches Hybrid aus Italo Disco und Miami Vice am CopaBeach, und das auch noch optisch äußerst erfrischend umgesetzt. Die Durststrecke ist vorbei. Das Gin & Tonic (selbstverständlich mit Maly Gin) schmeckt hier garantiert wie im Urlaub.

Charlies Beachbar: Flammkuchen und Brettljause

Hier kannst du abschalten, dich verwöhnen lassen und einfach genießen: Mit Sonntags-Brunch-Körben zum Mitnehmen, erfrischenden Spritzer, raffinierten Cocktails oder mit fruchtigem Greißler-Eis. Die Speisekarte verändert sich laufend und ist stets am Puls der Zeit. Und vegetarisch? Klar! Vegan natürlich auch! Mach dich auf eine breite Auswahl an Flammkuchen gefasst, die leichte, sommerliche Alternative zur Pizza.

Bahia: Fusion Tapas

Mach einen Ausflug nach Lateinamerika – am CopaBeach. Gehobene Latino-Street-Food-Küche mit internationalem und österreichischem Schwerpunkt: Fusion Tapas, einzigartig konzipierte exotische Cocktails und tropische Saftgetränke. Und das alles in der Optik Amazoniens, minimalistisch und elegant.

Moby Dick: High end Cocktails

Die innovative Bar & Eatery „Moby Dick“ bringt nachhaltig geführte Barkunst auf den CopaBeach. Cognac Noir (Baron Otard Cognac, hausgemachtes Falernum, Verjus und Angostura Bitters) oder Bergamotto (Bergamotte infused Bombay Sapphire, hausgemachter Bergamottlikör, Limette und Bergamott Bitter) sind nur zwei Beispiele vom kreativen Treiben hinter dem Tresen. Das kleine aber feine Speisenangebot umfasst hausgemachtes Pastrami und Fish & Chips vom frischen Kabeljau. Die Twists auf Klassiker wie z.B. Smoky Old Fashioned oder Nußbutter gewaschener Negroni stehen zum Take away bereit.

Helli & Leo: Köstliches Eis, aber low sugar

Helli & Leo bringt den Genuss von Eis auf ein neues Level und lässt die Herzen der Eisliebhaber höherschlagen! In der Vitrine von Helli & Leo sind alle Sorten low sugar – manche werden sogar ohne dem Dickmacher hergestellt. Es wird alle klassischen Eissorten geben, die man aus seiner Kindheit kennt. Zusätzlich ein paar neue und vor allem ausgefallenere Varianten.

Krokodü: Freshe Drinks und Fladen

Das Krokodü ist wieder am CopaBeach aufgetaucht und serviert freshe Drinks, hausgemachte Fladen & Foccacia. Der gewohnte Mix aus regionalen Kleinproduzenten & viel Hausgemachtem wird auch diese Saison den Chü-o-meter wieder gewaltig in die Höhe treiben.

Wild thinking ice cream shop: Freshe Drinks und Fladen

Das hochqualitative Softeis, sowohl vegan als auch auf Milchbasis, hausgemachte Saucen, frozen drinks und spezielle Eiskreationen machen den Sommer mit „Wild thinking“ zu einem sinnlichen Erlebnis.

Bao&Tea: Teigtaschen und Bowls

Das Konzept Bao&Tea bietet neben Streetfood Klassikern wie Baos (gedämpfte Teigtaschen mit diversen Füllungen, u. a. Fleisch und Fisch / vegetarisch / vegan) und Poke Bowls (Hawaiianische „Bowls“ mit Gemüse, Reis und Fisch) auch eine Vielzahl an Tee-Kreationen an.

Aperitivo e Amore: Alles aus der Welt des Aperol

Aperitivo e Amore, man könnte fast sagen, der Name ist Programm. Der immer lauter werdende Ruf nach einem coolen italienisch angehauchten „Day-Drinking-Konzept“, gepaart mit der immer größer werdenden Liebe zur Aperitivo-Kultur vereint sich jetzt am CopaBeach: Ein Glas Aperol, ein wenig Prosciutto, Oliven & Chips, ein lauer Sommertag, gespickt mit gemütlicher Musik und garniert mit einem malerischen Sonnenuntergang - Dolce Vita in der Hauptstadt.

Rembetiko & Mar y Sol: Griechisch und mexikanisch

Natürlich auch dabei im Speiseplan, bereits ein Klassiker am CopaBeach, das beliebte griechische Restaurant und der feurige Mexikaner direkt am Wasser.

Sportgeräteverleih X-Rent

Die Firma X-Rent ist auch heuer wieder am CopaBeach vertreten und bietet Funvehicles aller Art zum Verleihen an: E-Scooter, Boards, Stand up Paddle oder Kanus für Kinder.

