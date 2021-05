Lionpoint Group steigert geografische Reichweite und Service-Breite durch Übernahme von Alpha FMC

New York (ots/PRNewswire) - Die Lionpoint Group, ein preisgekröntes globales Beratungsunternehmen für Technologie-Enablement und Betriebsabläufe, ist jetzt Teil von Alpha FMC, plc, einem am britischen AIM notierten Unternehmen (AIM AFM). Die Übernahme von Lionpoint durch Alpha wird dazu beitragen, die geografische Reichweite, die Breite der Dienstleistungen für alternative Investmentmanager, Investoren und Berater sowie den Kundenkreis um Multi-Strategie-Kunden zu erweitern, die traditionelle und alternative Anlagen kombinieren. Durch den Zusammenschluss werden beide Firmen die Fähigkeiten des jeweils anderen ergänzen, da alternative Investmentfirmen zunehmend in den Bereich der Privatanleger und anderer traditioneller Vermögensverwalter vordringen und die Kundenanforderungen dramatisch verändern.

"Lionpoint ist eine fantastische Ergänzung für Alpha und steht in engem Einklang mit unserer Strategie, unsere Fähigkeiten im schnell wachsenden Bereich der alternativen Investments und unsere Präsenz in Nordamerika auszubauen", sagte Euan Fraser, Global Chief Executive Officer von Alpha. "Es bringt eine komplementäre Blue-Chip-Kundenbasis, führende Technologielösungen und wichtige Herstellerpartnerschaften sowie ein starkes globales Managementteam und eine Unternehmenskultur mit, die dazu beitragen werden, das Geschäft innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln. Wir freuen uns darauf, unsere Geschäfte gemeinsam auszubauen."

Im Rahmen der Übernahme werden die Mitbegründer Nick Moore und Jonathan Balkin weiterhin das Lionpoint-Team leiten, das aus mehr als 120 Betriebs- und Technologieberatern besteht und sich auf fünf internationale Büros in New York, Denver, London, Genf und Sydney verteilt. "Wir glauben, dass die Expansion von Lionpoint in neue Regionen nicht zu einem besseren Zeitpunkt oder mit einer besseren Firma hätte geschehen können", sagte Moore. "Als Management-Team freuen wir uns, Teil eines Unternehmens zu werden, dessen Kernwerte mit denen von Lionpoint übereinstimmen und eine Kultur der Innovation untermauern."

Jonathan Balkin fügte hinzu: "Diese Partnerschaft steht im direkten Einklang mit den Veränderungen, die wir in der Branche beobachten. Wir erweitern unsere Fähigkeiten, um Managern von alternativen Investments zu helfen, den schnellen Veränderungen in der Branche voraus zu sein und neue Chancen zu entdecken, indem wir spezialisiertes Know-how in den Bereichen Strategie, Betrieb und Technologie bereitstellen. Gemeinsam können Alpha und Lionpoint umfassendere und innovativere Daten- und Technologielösungen anbieten, da sich der Markt auf einen Multi-Strategie-Ansatz für die Vermögensverwaltung verlagert."

Lionpoint ist ein zertifizierter Implementierungspartner von über 20 spezialisierten Technologien für den privaten Markt und wurde von Private Equity Wire mit dem Europe's Best Technology Advisory Firm Award für 2021 ausgezeichnet.

Reed Smith LLP fungierte als Rechtsberater und Equiteq als Investmentbanker für Lionpoint Holdings während der gesamten Transaktion.

Informationen zu Alpha FMC ( www.alphafmc.com )

Alpha FMC ist ein weltweit führender Anbieter von spezialisierten Beratungsdienstleistungen für die Asset Management-, Wealth Management- und Versicherungsbranche. Mit über 430 Beratern in zwölf Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien verfügt Alpha über das größte engagierte Team in der Branche. Alpha hat über 400 Kunden beraten, darunter 85 Prozent der 20 größten globalen Vermögensverwalter nach AUM und eine Reihe anderer Buy-Side-Firmen.

Informationen zu Lionpoint ( www.lionpointgroup.com )

Die Lionpoint Group ist ein führendes globales Beratungsunternehmen, das Lösungen für die operative Transformation und die technologische Befähigung des Marktes für alternative Anlagen anbietet. Unsere Berater verfügen über Fachwissen in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Private Debt. Unsere Kerndienstleistungen umfassen strategische Beratung, Betriebsmodelloptimierung, Technologie-Roadmap und Lösungsauswahl sowie Systemintegration, um die komplexen betrieblichen und technologischen Herausforderungen im Front-, Middle- und Backoffice zu lösen.

Rückfragen & Kontakt:

Jonathan Balkin

E-Mail: jbalkin @ lionpointgroup.com