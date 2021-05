Widerruf zu ZIB2-Interview vom 05. Mai 2021

Innsbruck (OTS) - Widerruf von Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider: „Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir in der ZIB2 am 5.5.2021 aufgestellte Behauptung, dass die ohne Ausschreibung erfolgte Vergabe des Auftrages des Landes Tirol an die Firma HG-Pharma zur Durchführung von COVID-PCR-Tests mit einem Auftragswert von ca. € 8 Mio. über die „Tiroler Adler Runde“ laufe bzw. gelaufen sei und dass hier Freunderlwirtschaft im Spiel sei, widerrufe.“

