PRESSEGESPRÄCH Bergsommer 2021: Österreichs Seilbahnen starten wieder durch

Salzburg (OTS) - Nach dem Winterbetrieb unter erschwerten Rahmenbedingungen bereiten sich Österreichs Seilbahnen bereits auf die kommende Sommersaison vor. Begleitet von schrittweisen Lockerungen und einer leichten Erholung im Tourismus setzen die heimischen Seilbahnen dabei auf das Motto „Österreichs Berge sicher erleben“. Aufbauend auf den bewährten Sicherheitskonzepten sollen die Bahnen damit auch im kommenden Sommer zu wesentlichen Attraktionen und Anziehungspunkten für die Bevölkerung und Urlaubende werden. Das Bedürfnis nach Bewegung in der Natur ist groß, gleichzeitig steigt das Interesse am Bergerlebnis. Ausgefallene Aktivitäten und eine moderne Inszenierung des klassischen Wanderurlaubs locken verstärkt auch neue Zielgruppen an. Eine wichtige Orientierungshilfe für den Urlaubsgast ist das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ - eine Qualitätsoffensive, die mit ihrer Erlebnisgarantie ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Destinationswahl ist.

Im Rahmen eines Pressgesprächs informieren die Vertreter des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen über Neuigkeiten aus den Betrieben und den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen, die Maßnahmen mit Blick auf COVID 19 und die Bedeutung des Faktors Seilbahn für den heimischen Sommertourismus 2021.

Ihre Gesprächspartner:

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der WKÖ

Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, Obmann der Fachgruppe der Salzburger Seilbahnen in der WKÖ

Kornel Grundner, Geschäftsführer Leoganger Bergbahnen, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen





