Einladung zur virtuellen PK: Pandemie-Bilanz: Österreichische Ärztekammer sagt Danke – und schlägt Alarm. Mittwoch, 26. Mai, 9 Uhr

Österreich kann stolz auf seine Ärztinnen und Ärzte sowie auf alle Angehörigen der Gesundheitsberufe sein. Gleichzeitig sind in der Pandemie Fehlentwicklungen im System sichtbar geworden.

Wien (OTS) - Die Österreichische Ärztekammer bedankt sich herzlich bei allen Angehörigen der Gesundheitsberufe und bei Österreichs Ärztinnen und Ärzten, die alle seit über einem Jahr trotz widrigster Umstände Übermenschliches leisten.

Es war eines der zentralen Erkenntnisse aus dieser Pandemiezeit: Ohne den persönlichen Einsatz der über 200.000 top ausgebildeten Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, hätte es Österreich nicht so gut durch diese Krise geschafft. Es kann aber nicht immer die Lösung sein, alle Last auf ihnen abzuladen. Es braucht dringend Verbesserungen im Gesundheitssystem – hier hat die Pandemie deutlich gezeigt, was gut funktioniert hat, aber auch, wo es noch Nachholbedarf gibt.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer virtuellen Pressekonferenz ein.

Ihre Gesprächspartner, zugeschaltet aus dem Austria Trend Hotel Savoyen, sind:



a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer



Dr. Herwig Lindner, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Präsident der Ärztekammer Steiermark



MR Dr. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte



Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte



Datum: 26.05.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Virtuelle PK

Wien, Österreich

