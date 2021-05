Staatssekretär Brunner: Kärnten will grünen Wasserstoff zweifach nutzbar machen

Wasserstoff-Bus im Öffentlichen Verkehr ist Meilenstein – Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz

Wien (OTS) - "Ein Wasserstoff-Bus im Öffentlichen Verkehr ist ein Meilenstein. Ich gratuliere den Kärntner Kollegen rund um Landesrat Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig zu diesem Schritt und wünsche dem Testbetrieb viel Erfolg", unterstreicht Staatssekretär Magnus Brunner. In Kärnten hat soeben die erste Testphase eines Wasserstoff-Busses im Linienbetrieb gestartet.

Mit einem einzigartigen Projekt plant Kärnten mit Partnern aus der Wirtschaft, grünen Wasserstoff durch Aufreinigung zweifach nutzbar zu machen. Ziel des Landes ist es, grünen Wasserstoff in Kärnten zu produzieren und neben der industriellen Nutzung auch für Öffis einzusetzen. "Die Wasserstoff-Dekade hat begonnen! Wasserstoff ist eine Schlüsseltechnologie – auch und vor allem für den Klimaschutz", so Magnus Brunner. "Als wahrer Allrounder hat Wasserstoff drei wesentliche Anwendungsbereiche: Erstens wird er vor allem in der Industrie eine Schlüsselrolle spielen, zweitens als Langfristspeicher und drittens – wie es Kärnten vorzeigt – im Mobilitätsbereich."

"Damit Österreich seine Klimaziele erreicht, braucht es Investitionen, Innovation und Zusammenarbeit. Das Beispiel in Kärnten mit Unternehmen wie Infineon, Solaris, Linde, Postbus und OMV zeigt erfolgreich vor, wie es gelingen kann. Wir werden dieses und weitere Projekte auch in Zukunft unterstützen. So kann Österreich bei der Schlüsseltechnologie Wasserstoff vorne mit dabei sein", so der Staatssekretär abschließend.

