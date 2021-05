Niederösterreichs Bauern werden mit „Kampagnen-Oscar“ ausgezeichnet

Nemecek: Reed Award 2021 bestätigt Bauernbundkampagne

St.Pölten (OTS) - „Corona hat gezeigt, dass volle Supermarktregale nicht selbstverständlich sind und der Ausfall von globalen Lieferketten die Selbstversorgung mit Lebensmitteln gefährden kann. Als NÖ Bauernbund haben wir daraus die Lehren gezogen und unsere Kampagne ‚Für dich, für alle, für Österreich‘ gestartet. Damals wurde ein Bewusstseinsprozess in der Bevölkerung für die heimische Landwirtschaft begonnen, der heute von unabhängigen Experten aus den USA ausgezeichnet wurde“, zeigt sich NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek begeistert über den diesjährigen Gewinn des „Oscars für Kampagnen“, dem amerikanischen Reed Award, in der Kategorie beste europäische Outdoor-Werbekampagne, der gleichzeitig auch betonte, dass „diese Auszeichnung zwar natürlich Bestätigung für diese Kampagne sei, aber noch viel mehr ein Auftrag, auch weiterhin an dem Ziel der Versorgungssicherheit zu arbeiten“.

Moderne Kommunikation muss nahe am Menschen sein

Nemecek über die Kommunikation von landwirtschaftlichen Themen mit der Bevölkerung: „Wir sehen in Umfragen immer wieder, dass die Landwirtschaft ein hohes Ansehen genießt, das hat das Euro-Barometer im letzten Jahr bestätigt oder zeigt sich auch regelmäßig in Befragungen zum Konsum heimischer Lebensmittel. Jetzt ist es wichtig im ständigen Austausch mit den Konsumenten zu zeigen, dass es mehr braucht als ein hohes Ansehen. Es braucht auch bewusste Entscheidungen, beim Griff ins Regal hat jede und jeder die Möglichkeit einen Produktionsauftrag für die knapp 40.000 bäuerlichen Familienbetriebe in Niederösterreich zu erteilen. Genau dafür braucht es eine Kommunikation auf Augenhöhe und möglichst nahe beim Menschen, diesen Erfolgsweg werden wir auch in Zukunft weitergehen.“

Ein wichtiger Baustein ist dafür die Initiative „Niederösterreichs Bauern“, die der NÖ Bauernbund bereits 2012 gestartet hat und dessen Social-Media Auftritt bereits deutlich über 100.000 Follower zählt und damit zu einer der erfolgreichsten Seiten im Land zählt. Der Reed Award 2021 ist für Niederösterreichs Bauern bereits die dritte Auszeichnung mit dem Preis nach den Jahren 2016 und 2018.

Informationen zu den Reed Awards

Neben dem NÖ Bauernbund wurden auch das Österreichische Rote Kreuz für die Corona-Informationskampagne „Schau auf dich, schau auf mich“ und die niederösterreichische Landwirtschaftskammer für ihre Kampagne „Verlass di drauf“ mit dem Reed Award ausgezeichnet.

Benannt nach dem Gründer von Campaigns & Elections, Stanley Foster Reed, sind die Reed Awards die anspruchsvollste Auszeichnung in der politischen Kampagnenbranche. Gegründet im Jahr 1980, ist Campaigns & Elections die Zeitschrift für politische Berater, mit dem Fokus auf die neuesten Tools, Taktiken, Techniken, Technologien und Strategien in Kampagnen.

