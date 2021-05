Nepp ad Wiederkehrs „Expertengremium“ für Integration: „Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis“

Wien braucht keine weitere Migrantenlobby

Wien (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik Nepp reagiert auf das von NEOS-Vizebürgermeister Wiederkehr vorgestellte „Expertengremium“, das im Migrationsbereich die Stadtpolitik „beraten“ soll.

„Das integrationspolitische Versagen der verantwortlichen Stadtregierung soll nun mit hilflosen PR-Versuchen kaschiert werden. Die Wiener brauchen keine weiteren Gremien, deren Interesse noch mehr Zuwanderung ist. Wiederkehr agiert nach dem Motto: ‚Wenn man nicht mehr weiter weiß, bilde einen Arbeitskreis.‘ Es gibt schon genug Migrantenlobbys in Wien. Jetzt braucht es mehr denn je eine Politik für Österreich zuerst“, so Nepp in einer knappen Reaktion. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.dominiknepp.at

www.fpoe-wien.at