NEOS zum Tag der Biodiversität: Müssen Artenvielfalt und deren Lebensraum schützen

Michael Bernhard: „Der Verlust der Biodiversität ist eine der größten umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit.“

Wien (OTS) - Österreich rangiert im europäischen Vergleich auf dem unrühmlichen ersten Platz beim Bodenverbrauch. 13 Hektar landwirtschaftliche und naturbelassene Fläche werden in Österreich pro Tag in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. „Das ist einer der Hauptgründe für das Artensterben und den Verlust der Biodiversität“, sagt NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard anlässlich des morgigen Tags der Biodiversität.



Ein Drittel der Arten in Österreich seien bereits bedroht. „Der Verlust der Biodiversität ist eine der größten umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht daher dringend Notfallmaßnahmen, um das Artensterben aufzuhalten“, fordert Bernhard. Ein bundespolitischer Rahmen für die Raumordnung sei ebenso notwendig wie eine überregionale Verkehrsplanung. „Hier ist die Regierung bis jetzt säumig: Zersiedelung, Verbauung, Widmungspolitik. All das ist trauriger Alltag“, so der NEOS-Umweltsprecher. Daher seien auch mehr Mittel für den Biodiversitätsfonds wesentlich, denn: „Unsere Umwelt wird zunehmend zerstört und das ist für jede und jeden mittlerweile erkennbar. Ich erwarte mir von der Bundesregierung, allen voran von den Ministerinnen Gewessler und Köstinger, mehr Mut und vor allem mehr Geschwindigkeit und Konsequenz in der Umsetzung.“

