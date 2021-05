Mahrer: Sicherheit geht uns alle an - GEMEINSAM.SICHER AUS DER KRISE

ÖVP-Sicherheitssprecher begrüßt neue Initiative von Innenminister Karl Nehammer

Wien (OTS) - Die heutigen Aussagen des Innenministers zur Weiterentwicklung der Initiative GEMEINSAM.SICHER beweisen für Karl Mahrer, den Sicherheitssprecher der Volkspartei, die Vielfalt und die Ausgewogenheit polizeilicher Aufgabenerfüllung. Die Polizei ist die größte Menschenrechtsschutzorganisation Österreichs. Täglich und rund um die Uhr schützen die Polizistinnen und Polizisten das Grundrecht auf Sicherheit. Im Einzeleinsatz bei bedrohlichen Lagen zum Schutz der Gesundheit, des Lebens oder des Eigentums aber auch aktuell bei der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit. Dabei riskieren sie oft auch ihre eigene Gesundheit und das Leben. Der langfristig zu verzeichnende Rückgang der Kriminalität und die massive Steigerung bei der Aufklärungsrate zeigen den Erfolg der klassischen Polizeiarbeit. Darüber hinaus arbeiten unsere Polizistinnen und Polizisten aber auch daran, dass Gefahren vorgebeugt wird und sich die Menschen sicher fühlen können. Ein Meilenstein dieser erfolgreichen Arbeit ist dafür seit Jahren die Initiative GEMEINSAM.SICHER - eine Form der Polizeiarbeit mit und für die Menschen, gemeinsam und auf Augenhöhe. Karl Mahrer: „Als ehemaliger Polizist kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung bestätigen, dass die Zusammenarbeit aller Betroffenen beim Thema Sicherheit ganz besonders wichtig ist. Es freut mich, dass Innenminister Karl Nehammer neben der Kriminalitätsbekämpfung und der Klärung strafbarer Handlungen die Weiterentwicklung von GEMEINSAM.SICHER ein Herzensanliegen ist.“

Unser Innenminister sorgt durch die Sicherheitsbeauftragten und „Grätzl-Polizisten“ in den Polizeiinspektionen und durch eigene Sicherheitskoordinatoren auch für die Umsetzung des Prinzips der Partnerschaft beim Thema Sicherheit. Mahrer schildert ein praktisches Beispiel: „Dauernder Lärm durch Jugendliche in einer Wohnhausanlage. Polizeieinsätze helfen wenig. Die Menschen leiden unter den Störungen und fühlen sich in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Der Sicherheitskoordinator der Polizei bringt alle Beteiligten in den Bezirken und Gemeinden an einen Tisch: Die betroffenen Bürger, die Hausverwaltung, kommunale Einrichtungen, die Jugendlichen, andere Betroffene. Gemeinsam werden nachhaltige Lösungen auf lokaler Ebene erarbeitet. Das Ergebnis: Sie steigern Ihre Lebensqualität, die Polizei hat weniger Einsätze - das ist moderne Polizeiarbeit, die nachhaltiges Vertrauen schafft.“

Mahrer lädt die Menschen in Österreich - insbesondere auch die Seniorinnen und Senioren - zur aktiven Mitwirkung ein: „Österreich ist ein sicheres Land. Wenn Sie aber im Einzelfall Sicherheitsprobleme z.B. in Ihrer Wohnumgebung oder auf dem Weg zum oder vom Arbeitsplatz erkennen oder sich einfach unsicher fühlen, wenden Sie sich an die Ansprechpartner der Initiative GEMEINSAM.SICHER in jeder Polizeiinspektion. Durch Ihre Wahrnehmungen und eine offene Diskussion über mögliche oder erlebte Gefährdungen leisten sie einen entscheidenden Beitrag bei der Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen.“ Mahrer abschließend: „Gerade jetzt, nach den schweren Zeiten der Corona-Krise wollen wir gemeinsam Sicherheit schaffen und erleben. Denn: Sicherheit geht uns alle an.“ (Schluss)

