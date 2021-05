AVISO 26.5., 9.30 Uhr: Pressegespräch StR Czernohorszky zur Photovoltaik-Offensive – Sonnenstrom von Gründächern in Wien

Wien (OTS) - In Wien startete 2021 die größte Photovoltaik-Offensive in der Geschichte. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky informiert über neue Fördermöglichkeiten für Sonnenstrom auf Gründächern sowie den weiteren Ausbau der Sonnenenergie in Wien. Anschließend gibt es Foto-/Filmmöglichkeiten auf dem Strom erzeugenden Dachgarten des Türkenwirt-Gebäudes (Tüwi) der BOKU.

Ihre Gesprächspartner sind:

Jürgen Czernohorszky, amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Bernd Vogl, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Energieplanung

Zeit: 26.5.2021, 9.30 Uhr

Ort: Türkenwirt-Gebäude der BOKU, Peter-Jordan-Straße 76/Ecke Dänenstraße, Mensa-Bereich, 1190 Wien

ACHTUNG: Für die Teilnahme am Pressegespräch ist aufgrund der Corona-Sicherheitsbestimmungen vor Ort ein negativer Corona-Test notwendig. Da die Anzahl der TeilnehmerInnen begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung unter philipp.lindner@wien.gv.at. Zudem ersuchen wir darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und FFP2-Masken zu tragen.

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at