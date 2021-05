„Sport am Sonntag“ mit dem designierten ÖSV-Präsidenten Schmidhofer

Am 23. Mai um 18.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. Mai 2021 um 18.15 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Karl Schmidhofer – Der designierte ÖSV-Präsident live zu Gast Nach seiner überraschenden Nominierung spricht der künftige ÖSV-Präsident über seine Zukunftspläne für den Skiverband.

Felix Auböck – Österreichs Schwimmstar im Gespräch

Der Vize-Europameister über die Erfüllung eines Kindheitstraums und sein großes Ziel Olympia.

Jesse Marsch – Salzburgs Erfolgstrainer über seine Zeit beim Serienmeister

Vor seinem Wechsel nach Leipzig spricht er über die Dominanz Salzburgs in der Liga, Österreichs Fußball-Zukunft und seine Angst vor dem Scheitern.

