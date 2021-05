FPÖ – Steger: Neuer ÖSV-Präsident und großer Fan von ÖVP-Kanzler Kurz ist sicher kein würdiger Nachfolger von Peter Schröcksnadel

Der österreichische Sport gehört endlich „entparteipolitisiert“!

Wien (OTS) - „Der neue ÖSV-Präsident und große Fan von ÖVP-Kanzler Kurz ist sicher kein würdiger Nachfolger von Peter Schröcksnadel.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger die Entscheidung im ÖSV, den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Schmidhofer als Nachfolger von Peter Schröcksnadel als Präsident des Österreichischen Skiverbandes zu wählen.

„Schwarz breitet sich in unserem Land jetzt noch weiter aus. Nachdem schon der relativ unbekannte ÖVP-Staatsekretär Brunner dem österreichischen Tennisverband als Präsident vorsitzt, schnappt sich die ÖVP jetzt auch noch den Österreichischen Schiverband. Insgesamt ist das keine sehr gute Entwicklung, wenn Parteipolitik in dieser Weise Einzug in den österreichischen Sport findet“, sagte Steger.

„Noch offensichtlicher als mit einem ÖVP-Abgeordneten hätten es Kurz und seine Mannen nicht mehr machen können. Diese Inthronisierung von Schmidhofer zum ÖSV-Präsidenten ist ein klassisches Beispiel dafür, wie der schwarze Postenschacher nun auch vor dem österreichischen Sport nicht Halt macht. Eines der größten Aushängeschilder Österreichs wird dadurch ‚ziemlich parteipolitisch befleckt‘ und der ÖSV wird mit Schmidhofer an der Spitze in keine gute Zukunft fahren“, kritisierte Steger.

„Der österreichische Sport gehört endlich ‚entparteipolitisiert‘. In Zukunft muss sich dann höchstwahrscheinlich ein großes ÖSV-Schitalent mit viel Potential nicht wegen einer guten Führung, sondern trotz einer schlechten Führung durchsetzen‘“, betonte die FPÖ-Sportsprecherin.

