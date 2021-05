„DIE.NACHT“: Marko Arnautovic und Stephan Hering-Hagenbeck bei „Willkommen Österreich“ – am 25. Mai in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ und der „Sendung ohne Namen“

Wien (OTS) - „Willkommen Österreich“ nähert sich in großen Schritten der Sommerpause, der Grund dafür ist die Fußball-Europameisterschaft! Noch bis 8. Juni lassen Stermann und Grissemann die Herzen des „DIE.NACHT“-Publikums höher schlagen, bevor sie den Ball der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zuspielen, die am 13. Juni in die Fußball-EM startet. Fußballstar Marko Arnautovic schaut vorher noch im „Willkommen Österreich“-Studio vorbei und nimmt in der neuen Ausgabe am Dienstag, dem 25. Mai 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 auf der Gäste-„Bank“ Platz. Ob es im Tiergarten Schönbrunn auch einen Kakadu zu bewundern gibt, können Stermann und Grissemann dann anschließend mit Stephan Hering-Hagenbeck, dem neuen Direktor des traditionsreichen Wiener Zoos, klären, wenn er den beiden einen Besuch abstattet. Stand-up-Comedy vom Feinsten liefern danach um 23.10 Uhr die „Pratersterne“: Hosea Ratschiller begrüßt beim Dacapo Gery Seidl, Erika Ratcliffe, Johannes Dullin und Omar Sarsam. Und um 23.40 Uhr dreht sich bei der „Sendung ohne Namen“ alles um „Lärm“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Marko Arnautovic ist fester Bestandteil des österreichischen Fußball-Nationalteams und sonst als China-Legionär im Einsatz. Ob er „Gurkerl“ und „Eisenbahner“ bereits ins Hochchinesische übersetzen kann, welche Chancen er der österreichischen Mannschaft bei der EM 2021 ausrechnet und wie er die Geisterspiele im Lockdown erlebt hat, erzählt der Fußballer Stermann und Grissemann im Talk.

Die Rückkehr des Publikums hat auch der Direktor des Tiergartens Schönbrunn, Stephan Hering-Hagenbeck, sehnsüchtig erwartet. Seit 3. Mai ist der Tiergarten wieder geöffnet und von der Eisbärenwelt bis zum Wüstenhaus gibt es kaum ein Tier, das die Besucher/innen nicht vermisst hat bzw. haben. Der seit 2020 amtierende Direktor des ältesten Zoos der Welt erzählt von Lieblingstieren und Lockdowns und wie es sich anfühlt, für rund 8.500 Lebewesen verantwortlich zu sein.

„Pratersterne“ mit Seidl, Ratcliffe, Dullin und Sarsam um 23.10 Uhr

Hosea Ratschiller lädt zum Stand-up-Abend für bekannte und weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler ins „Fluc“ am Wiener Praterstern. In dieser Folge liefern Gery Seidl, Erika Ratcliffe, Johannes Dullin und Omar Sarsam Stand-up-Comedy vom Feinsten.

„Sendung ohne Namen: Lärm“ um 23.40 Uhr

Warum wurde Rosamunde Pilcher kein HBO-Star? Hatte Marie Curie mehr Affären oder mehr Nobelpreise? Warum wurde die Zarenglocke im Kreml noch nie geläutet? Was hat ein Spaziergang Cäsars durch Athen mit einem Cello zu tun? Diese Themen werden in der „Sendung ohne Namen“ mit 60 bis 80 Dezibel geliefert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at