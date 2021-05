Blimlinger gratuliert GRAS und Baier zum Ergebnis bei der ÖH-Wahl

Ein starker Wahlkampf und Platz 2 trotz schwieriger Voraussetzungen

Wien (OTS) - Die gestern zu Ende gegangene Wahl zur Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler*innenschaft hat für die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) ein starkes Ergebnis gebracht. Platz 2 konnte gehalten werden und an einigen Unis gab es sogar prozentuelle Steigerungen der Stimmen.

Dementsprechend zufrieden zeigt sich die Wissenschaftssprecherin im Grünen Parlamentsklub, Eva Blimlinger, und gratuliert zu einem tollen Wahlkampf: „Die GRAS mit ihrer Spitzenkandidatin Keya Baier hat eine sehr kluge und professionelle Kampagne organisiert. Die Themenwahl und die Kommunikation konnte viele Studierende überzeugen.“

Und das trotz einer schwierigen Ausgangssituation, wie Blimlinger anmerkt: „Die Mobilisierung in Pandemiezeiten war eine besondere Herausforderung, was sich auch in der Wahlbeteiligung sichtbar niedergeschlagen hat. Unter diesen Voraussetzungen ist dem Team der GRAS deutlich mehr gelungen, als viele vorab für möglich gehalten haben. Dazu gratuliere ich von Herzen und wünsche der grünen Hochschulpolitik für die kommende Periode alles Gute!“

