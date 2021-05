„Ewiges Leben“ und die „Soko Donau“

Außerdem am 25. Mai in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ vor dem „Blutgericht“

Wien (OTS) - Streng gehütete Geheimnisse, die Suche nach dem medizinischen Jungbrunnen und ein tödlicher Wettlauf in der Forschung: „Ewiges Leben“ ist im Fokus der Ermittlungen, die die „Soko Donau“ im gleichnamigen neuen Fall am Dienstag, dem 25. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 aufnimmt. Wegen des tödlichen Schusses auf den Mordverdächtigen müssen sich Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger vor einer internen Untersuchungskommission verantworten, und so findet sich die „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr vor dem titelgebenden „Blutgericht“ wieder.

„Soko Donau – Ewiges Leben“ (Dienstag, 25. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Alexander Jagsch in einer Episodenrolle; Regie: Eva Spreitzhofer

Der bekannte Gerontologe Guido Grünwald wird von seinem Geschäftspartner Walter Zirner (Alexander Jagsch) ermordet im Wohnzimmer seiner Villa aufgefunden. Den Cyberangriff mit Datenklau bei „GZ Research“ schreibt Zirner dem Konkurrenzunternehmen unter Alexander Bernstein (Peter Knaack) zu, dessen Assistentin Kira Kudenko (Christine Grant) zuvor für Grünwald tätig war. Grünwalds jetzige Mitarbeiterin Romana Stiegler (Christina Cervenka) ist verschwunden. Könnte sie etwas mit seinem Tod zu tun haben?

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Ein neues Leben“ (Dienstag, 25. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Christine Klein sowie Martin Leutgeb in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Lukas (Jakob Seeböck), Nina (Julia Cencig) und Kroisleitner (Ferry Öllinger) müssen sich vor einer internen Untersuchungskommission wegen des tödlichen Schusses auf den Mordverdächtigen Max Bruckner verantworten. Währenddessen inszeniert in der Nähe von Kitzbühel ein charismatischer Mann namens Rochus Schwarz (Martin Leutgeb) eine Gerichtsverhandlung. Sein Feindbild sind die Banken, die Menschen ihre Existenzgrundlage entziehen. Sein Ziel ist Gerechtigkeit um jeden Preis. Die Kellnerin Anika Eder (Emily Schmeller) beobachtet zufällig das geheime Treiben – und wird tags darauf ermordet aufgefunden. Hat ihr gewalttätiger Freund ihren Tod verschuldet? Oder hat sie versucht, den selbsternannten Rebellen zu erpressen? Lukas beschließt, verdeckt zu ermitteln, um einen Einblick in dessen Machenschaften zu bekommen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich zudem zahlreiche weitere Folgen der beliebten heimischen „Soko“-Reihen zum Nachsehen, darunter alle bisherigen 19 Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sowie die letzten 15 Staffeln von „Soko Donau“.

