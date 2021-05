NEOS zu Lebensmittelverschwendung: RH-Bericht zeigt schonungslos, dass dringender Handlungsbedarf besteht

Eypeltauer/Hoyos: „Rund 70.000 randvoll geladene LKW mit vermeidbaren Lebensmittelabfällen sind ein lautes Warnsignal zu Handeln.“

Wien (OTS) - „Jährlich unglaubliche 800.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle alleine in Österreich sind eine schockierende Menge. Das wären 70.000 randvoll geladene LKW, die vor allem durch vermeidbare Lebensmittelabfälle in den Haushalten und die Außer-Haus-Verpflegung entstehen. Genau hier müssen wir deshalb auch ansetzen, um die Lebensmittelverschwendung in Österreich drastisch zu minimieren. Wir NEOS unterstützen daher die Empfehlungen des Rechnungshofes, wonach rasch eine Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung erarbeitet werden soll. Wir haben vor einigen Monaten dazu auch einen Antrag im Konsumentenschutzausschuss einstimmig angenommen. Jetzt müssen die Ministerien für Landwirtschaft und für Konsumentenschutz allerdings auch endlich aktiv werden und tatsächlich alle Sektoren der Lebensmittelkette einbeziehen. Denn ein Umdenken und Wandel im Konsumverhalten kann nur unter Einbindung von Landwirtschaft und Produktion funktionieren“, sagt NEOS-Konsumentenschutzsprecher Felix Eypeltauer. Er hebt dabei auch die Wichtigkeit von Bewusstseinsbildung hervor. Diese solle auch in den Kindergärten und Schulen als Teil der Grundbildung vermittelt werden.

Kritisch sieht der Rechungshofausschussvorsitzende von NEOS, Douglas Hoyos, die magere Informations- und Datenlage zum Thema Lebensmittelverschwendung: „Der Rechnungshofbericht zeigt auch, dass das Ministerium für Konsumentenschutz keine systematischen und umfassenden Daten über das tatsächliche Ausmaß der Lebensmittelverschwendung im Land erhebt. Damit ist es leider auch nicht möglich zu beurteilen, ob Österreich das Ziel für nachhaltige Entwicklung erreichen wird. Dieses sieht auch vor, dass die Lebensmittelverschwendung pro Kopf bis 2030 halbiert wird. Bundesminister Mückstein muss deshalb auch rasch in seine Rolle als Konsumentenschutzminister finden.“

